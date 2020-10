9 tips & tricks voor Star Wars: Squadrons!

De nieuwe Star Wars: Squadrons is cool en intens, maar voor veel spelers ook taaier dan verwacht. Toch hou je beter even vol, want je krijgt er heel wat voor terug. En met deze tips en tricks wordt dat net iets makkelijker!

1. Speel de singleplayer

Deze game draait grotendeels rond de competitieve multiplayer. Maar net zoals in een shooter kan je als nieuwkomer al snel ontmoedigd geraken wanneer je op de virtuele slagvelden keer op keer tot ruimteschroot wordt gereduceerd. In dat geval zijn de single player campagnes een perfecte oriëntatiecursus om inzicht te krijgen in de gamesystemen en al een eerste aanzet tot vingerspiergeheugen te ontwikkelen. De Practice Mode kan je zien als een vervolgcursus.

Star Wars: Squadrons © EA

2. Teamwork makes the dream work

In een competitieve shooter kan je als eenzame wolf je ding doen of ergens gaan zitten campen, maar in Star Wars: Squadrons heb je die 'luxe' niet. Piloten die in de buurt van hun collega’s of wingmen blijven, leven namelijk langer en scoren meer kills. Met z’n tweeën één vijand opjagen werkt dus beter, en een vijand die zijn aandacht op één van jouw wingmaten richt, kan jij makkelijker neerhalen. Stemcommunicatie maakt dat allemaal nog makkelijker!

3. Manoeuvreer als een ace

In Star Wars: Squadrons zitten geen kant-en-klare ontwijkende manoeuvres handig weggestopt onder één knop. De meest succesvolle piloten zijn diegene die onvoorspelbare moves maken. Abrupte snelheidswissels, weten wanneer je kort kan of moet draaien en wanneer het beter is om de energie van je schilden naar je motoren te sturen, maakt het verschil tussen een ruimtegraf en een positiewissel met je voormalige potentiële killer.

4. Drift, micro-drift en chain-drift

Een manoeuvre dat je absoluut in de vingers moet krijgen, is driften. Oefen dat dus in de Practice Mode tot het als het ware je tweede natuur wordt. Gelukt? Nice! Maar er is meer. Verfijn je beweeglijkheid – en belangrijker: de overlevingskansen die je uit driften haalt – door je ook te bekwamen in micro- en chain-driften. Wie deze technieken beheerst, mag zich een gevorderde speler noemen die het de vijand behoorlijk lastig kan maken. Een heldere uitleg over micro- en chain-driften vind je hieronder!

5. Lees, gebruik en misbruik je omgeving

Alles wat je hierboven las, werkt nog beter wanneer je ook rekening houdt met de omgeving. Dat is niet altijd mogelijk en brengt op zich ook enkele risico’s met zich mee, maar een obstakel tussen jou en je achtervolger manoeuvreren, kan je de broodnodige seconden opleveren om hem helemaal kwijt te spelen. Je ontbreekt er trouwens ook de lock-on van vijandelijke raketsystemen mee. Of - en dat is minder eerbaar, maar hé, het is oorlog - je zoekt zo snel mogelijk je teamgenoten op zodat zij hem onderuit kunnen halen. Let wel op, want in het slechtste geval verleid je hem zo tot het kiezen van een ander slachtoffer...

6. In het offensief

Weet dat je een haast blindelings spelen met de energietoewijzing van je boordsystemen en een groeiend zelfvertrouwen met de stuurknuppel ook kan inzetten wanneer je zelf voor een kill of een objectief gaat. De vijand is misschien net zo bedreven in bruuske manoeuvres als jij. Extra tip: Raketten zijn minder makkelijk te ontwijken wanneer je ze frontaal op een vijand lost.

Star Wars: Squadrons © EA

7. Zet in op de juiste onderdelen

Beginners kiezen liever voor defensieve onderdelen om hun ruimtetuig mee te upgraden. Zo zorgen Scrambler Shield en Dampener Hull ervoor dat het langer duurt voor een vijand een raket-lock-on op je krijgt. Leer daarnaast ook spelen met de anti-raket onderdelen en weet vooral wanneer je die moet activeren. De upgrades die je schip herstellen, zijn voor de defensieve speler heel aantrekkelijk. Weet wel dat je er pas meer uithaalt wanneer je genoeg stuurmanskunst in de vingers hebt om je in zo’n positie te manoeuvreren dat ze de kans krijgen om hun ding te doen.

8. Ga voor de makkelijkste kill

Ga pas in het offensief als je geen vijand op de hielen hebt. Selecteer er niet eentje die duidelijk door een wingman vergezeld wordt, maar ga liever voor een doelwit dat al door een van je teamgenoten geselecteerd is. Een vijand die in een baan vliegt die jou makkelijker laat ‘aanhaken’ is ook beter dan eentje die een koerswijziging vereist. Zit je een tegenstander op de hielen maar merk je dat hij de bovenhand krijgt? Haak dan zo snel en veilig mogelijk af. Heeft je doelwit niet door dat je in zijn spoor hangt? Wacht dan eventueel af tot hij zelf een doelwit in de gaten heeft. Zo kan je hem pakken op een moment dat hij afgeleid is en dwing je hem mogelijks tot uitbuitbare paniekreacties!

9. Doe de goudvis