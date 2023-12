Vonken en vuur tijdens de grote finale van het Red Bull Street Style Global Championship gisteren in het Brusselse Docks Dome. In een volledig uitverkochte zaal gingen 16 van 's werelds beste freestyle voetballers hard tegen hard in de strijd om de wereldtitel. Maarten Vandevoordt en vier internationale experten kozen de twee winnaars: Anastasia Bagaglini uit Italië - haar eerste deelname ooit aan Red Bull Street Style! - en Jay Hennicke uit Australië. Soufiane Bencok uit Brussel strandde met opgegeven hoofd in de achtste finales.