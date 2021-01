. Als deze naam een rilling over je rug doet lopen dan zit je nu al op het puntje van je stoel voor de 81ste Hahnenkamm Race in het

Streif . Als deze naam een rilling over je rug doet lopen dan zit je nu al op het puntje van je stoel voor de 81ste Hahnenkamm Race in het Oostenrijkse Kitzbühel . Tijdens deze beruchte stop op de kalender van de Ski World Cup knallen 's wereld beste skiërs aan duizelingwekkende snelheden de downhill run naar beneden. Van 1.665 meter hoogte naar 805 meter. Aan snelheden van soms meer dan 150 km / u ! En daar deed het Red Bull Skydive Team voor een preview van het parcours nog een flink schepje bovenop.

"Het feit dat we boven het parcours konden vliegen met een wingsuit bewijst hoe steil het wel niet is. Je moet immers rekenen dat wij per 4 meter die we vooruit gaan ongeveer 1 meter dalen. Dat moet echt woest zijn om hier naar beneden te skiën. het is niet voor niets de moeilijkste race ter wereld hier."

- beter bekend als het Red Bull Skydive Team - vlogen in hun wingsuits en parachutes als eersten ooit over de beruchte Streif. Ze sprongen uit een vliegtuig op 2.500 meter hoogte en bereikten op minder dan een seconde al een snelheid van meer dan 60 kilometer per uur.