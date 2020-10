Ben jij een rasechte Brusselse student? Test het hier!

Kan jij op alle onderstaande stellingen volmondig "Check, check, dubbel check!" antwoorden? Dan mag je jezelf een echte Brusseleir noemen. Geif mo beuzze!

Je bent een échte Brusselse student als je...

... weet dat je bij Luigi's maar één ding kan bestellen.

Luigi's is the place to be voor VUB-studenten die bij studentenkringen aangesloten zijn (of niet) en graag na de les eentje (of twee, drie, vier...) gaan drinken. Het café bevindt zich naast de VUB en je kan er maar één drankje bestellen. Geen idee welk? Je hebt nog een volledig academiejaar om het zelf te ontdekken!

... Saint-Vé al een jaar op voorhand in je agenda hebt genoteerd.

Saint-Vé of Sint-Verhaegen is een van de belangrijkste en leukste feestdagen van het jaar voor studentenkringen van de VUB of de ULB. Deze dag staat volledig in het teken van het 'vrijdenken' dat primeert in de Brusselse universiteiten. 20 november , save the date!

... weet wat Cim d'Ix is.

Cim d'Ix staat voor Cimetière d'Ixelles. Dat is een kleine cafébuurt vlakbij de VUB en de ULB die onder studenten heel gekend is om na (of tijdens, oeps!) de lessen iets te gaan drinken. Of eten, want ook pita, frieten, durum, taco's... vind je er in overvloed!

... ook weet dat je in Cim d'Ix moet zijn om een balletje te rollen.

In het hart van deze gezellige buurt vind je Brussels Bowling. Dat is een leuk studentencafé waar je - naast lekker aan de toog hangen - ook terechtkan voor een potje bowlen . Onder het motto "Beter de bowlingbal in de goot dan jijzelf!"

... vaak een van deze woorden gebruikt. Of allemaal.

A l'aise, pé/pey, ket, klet, d'office... Weet je nog niet goed wat ze precies betekenen? Dan kom je daar sowieso snel genoeg achter!