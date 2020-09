Student in Leuven? Dit mag je niet missen!

Studeer jij in dé studentenstad van België? Dan (her)ken jij de studentenoorden hieronder zonder twijfel! Nieuw in Leuven? Zet dan deze activiteiten snel op je to-do-lijst!

1. Rondhangen aan de "langste toog ter wereld"

2. Een vleesje uit de muur halen

Als je dan toch op de Oude Markt bent, vergeet dan geen kroketje uit de muur te halen (nee, dat is heus niet enkel typisch Hollands). Er zijn drie vleesjesmuren dicht bij elkaar: op de Oude Markt zelf, rechtover Het Archief in een zijstraat van de Oude Markt en naast de Grote Markt. De ideale late night snack!

3. Een film checken in Cinema ZED