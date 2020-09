Ik ga studeren en ik neem mee...

Of je nu net begint te studeren, al in je tweede masterjaar zit, op kot woont of nog lekker bij Hotel Mama logeert... Met deze tien must haves ben je helemaal klaar voor het nieuwe academiejaar!

1. Een overload aan USB-sticks

Of het nu is om video's of films door te spelen aan vrienden of samenvattingen veilig te bewaren: USB-sticks heb je nooit teveel. Bovendien durven ze vaak na een paar weken spoorloos te verdwijnen. Sla dus gerust een voorraad in en zorg ervoor dat je er altijd eentje bij hebt!

2. Een fitnessabonnement

Geen betere manier om de stress van het studentenleven kwijt te spelen dan een paar keer per week goed te zweten in de fitness! Geen budget voor een maandelijks abonnement? Check dan eens of je campus sportabonnementen -of lessen aanbiedt. Die zijn een stuk goedkoper en je kan er ook samen met je bubbel naartoe. Zo'n sportsessie bevordert trouwens ook je concentratievermogen als het studeren even wat moeilijker gaat. Win-win!

3. Een extra oplader of powerbank

Niets is zo vervelend als een lege batterij als je nog een paar uur les te volgen (of andere plannen) hebt. Zorg daarom dat je altijd een oplader bij de hand hebt of investeer in een goede powerbank. Maar die moet dan natuurlijk ook opgeladen zijn!

4. Een kot of een vriend(in) met een kot

Kan je na je bubbelfeestje geen bus of trein meer naar huis nemen? En worden je ouders liever niet laat op de avond uit hun zetel gebeld? Overweeg dan om op kot te gaan! Kotstudenten zullen alleen maar beamen dat je jezelf dan pas écht student voelt. Ga je toch liever niet zelf op kot? Reserveer dan je slaapplek bij een vriend of vriendin!

5. Een agenda

Als je denkt dat je alle aankomende deadlines van opdrachten, papers en groepswerken zomaar kan onthouden, think again. Een agenda wordt gegarandeerd je beste vriend, op papier of digitaal!

6. Markeerstiften

Voor studenten die graag samenvattingen maken, zijn markeerstiften een absolute must have. Ze zijn handig om je cursussen te structureren en - laat ons eerlijk zijn - ze maken het doornemen van je leerstof ook net iets aangenamer.

TIP: Volgens verschillende onderzoekers zou de gele kleur je concentratie en geheugen positief beïnvloeden!

Wist je trouwens dat er ook zoiets bestaat als een digitale markeerstift? Gewoon met de pen over je cursus scrollen, en alles wat je hebt aangeduid, wordt in een digitaal document gezet!

7. Een goedwerkende (!) laptop

Hoewel sommige studenten het liefst alles neerpennen in een notitieboek (respect!), verkiezen de meesten ondertussen toch een laptop. En het liefst een die zo compact mogelijk is zodat je hem overal mee naartoe kunt nemen. Zo heb je altijd en overal al je notities, powerpointpresentaties en andere documenten bij de hand.

TIP: Investeer in een externe harde schijf zodat je documenten en foto's niet verloren gaan als je laptop eens zou crashen.

8. Een fiets

Telkens de bus of tram nemen om van je kot naar het station, naar de campus en terug te gaan, zal je uiteindelijk behoorlijk duur komen te staan. Om je te verplaatsen in en rond je studentenstad zal een fiets (of step?) dus ongetwijfeld mooi van pas komen. Schuim die tweedehandssites dus maar af. En vergeet ook geen stevig slot!

9. Oordoppen

Iets te veel geroezemoes in de bib om je te kunnen concentreren? Of maken je kotburen het 's nachts vaak iets te wild? Oordoppen kunnen een echte life saver zijn!

10. Een study buddy

Met twee studeren is altijd leuker dan alleen. Ga dus op zoek naar een vriend of vriendin waarmee je samen kan blokken zodat je elkaar kan motiveren.