Blokken tijdens de feestdagen: Met deze tips lukt het!

Blok en feestdagen . Dat moet zowat de ergste combo aller tijden zijn. Gelukkig hebben we een paar tips voor jou om er toch het beste van te maken en de blok heelhuids door te komen tijdens de mooiste - ahem - tijd van het jaar. Knallen maar!

1. Maak een strakke planning

Maak op voorhand een planning voor elke dag van de kerstperiode. Strak, maar haalbaar. En het belangrijkste daarbij is dat je ook je vrije momenten inplant. Op kerst- en oudejaarsavond hoef je natuurlijk niet te studeren, maar op kerst- en nieuwjaarsdag probeer je er best wel een paar hoofdstukken door te jagen. Vergeet trouwens ook geen tijd vrij te houden om je klaar te maken of naar de winkel te gaan, bijvoorbeeld!

2. Negeer dat schuldgevoel (voor even)

Je kent het wel. Je probeert te genieten van de rust na een zware blokdag, maar voelt je toch niet helemaal op je gemak. Honger? Niet na dat derde stuk kerstbuche... Vermoeidheid? Niet na dat blikje Red Bull... De kans is groot dat je met een schuldgevoel zit omdat je denkt dat je beter zou studeren in plaats van te pauzeren. Onze raad: Weg ermee! Want ontspannen is minstens even belangrijk . Als je op schema zit, tenminste...

3. Probeer niet té ongezond te eten

Het allerleukste aan de kerstperiode? Dat is zonder twijfel de overvloed aan kerstbuches, ovenhapjes, chips en ander lekkers. Toch is het belangrijk om je niet (de hele tijd) vol te proppen met ongezonde voeding. Zo blijven je hersenen en je lichaam in de topconditie die nodig is om die examens te knallen!

Als je toch niet aan de verleiding kan weerstaan, ga dan de volgende dag eens een rondje lopen om in vorm te blijven. Motivatie gezocht? Check dan deze tips !

4. Geef jezelf over aan de kerstsfeer

Wie zich te veel verzet tegen de kerstsfeer, zal daar alleen maar onder lijden. Probeer dus niet alle Christmas vibes te negeren, maar ga er tijdens je pauzes of na het studeren gewoon helemaal (lees: overdreven hard) in op. Home Alone voor de tienduizendste keer bekijken? Check!

5. Blok zonder afleiding

Tijdens de feestdagen geraak je nóg sneller afgeleid dan normaal. Probeer jezelf daarom tijdens het studeren zoveel mogelijk af te sluiten van het hele kerstgebeuren . Studeer in je kamer in plaats van naast de kerstboom en zet een noise cancelling koptelefoon op wanneer de kerstliedjes de verleiding net iets te groot maken. En die smartphone? Die laat je best ook achterwege als je gefocust wil blijven!

6. Beloon jezelf

Dit is met voorsprong de belangrijkste tip die we je kunnen geven. En geen betere manier om jezelf te belonen voor al dat harde werk en te motiveren om te blijven knallen dan... met kerstcadeautjes! Treat yourself of - nog beter - laat dat aan je vrienden of familie over.