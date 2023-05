Overvolle bibliotheken, te veel afleiding, geen voorzieningen… Kortom: als student heb je nood aan de perfecte studeerlocatie. Dus waarom niet in een tot unieke Red Bull Study Club omgetoverde nachtclub? In De Vooruit in Gent of Reflektor in Luik bijvoorbeeld! Lees als: in stilte kunnen werken, met alles bij de hand. Afgewisseld met leuke ontspanning en inspirerende momenten. Net wat je nodig hebt om door de blok te vliegen!