Takamura's top 8 tips voor beginners in Street Fighter 6

Verdiep je in de personages

- 's werelds grootste Street Fighter 6-toernooi - zijn nu geopend! Doe mee aan de Qualifiers, battle je een weg door de nationale finale in de E-Rena op Pukkelpop en wie weet vertegenwoordig jij volgend jaar ons land op de World Finals in Frankrijk...

Ik raad Ryu of Ken aan voor beginners omdat zij heel veelzijdige bewegingen hebben. Dit zijn volgens mij de perfecte personages om Street Fighter te leren spelen.

Spendeer genoeg tijd in de Training Mode om je combo's te perfectioneren. Begin met eenvoudige combo's van 3-4 hits voordat je overgaat op complexere combo's met Drive Rush.

