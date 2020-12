Nico Vink: "The Old World wordt een knaller van een film!"

Slechts 48 uur lang kan je vanaf nu op Red Bull TV gratis kijken naar The Old World . In die gloednieuwe film van de Tillman Brothers zie je een ruime verzameling Europese toppers hun ding doen op de meest uiteenlopende en vooral waanzinnig mooie locaties. Van slopestyle tot freeride MTB. En zelfs BMX! Kortom: een must-see voor elke bikefanaat.

Nog een reden om te kijken? Een van de riders is een Belg. En wat voor één. Nico Vink is een levende legende in de scene, werkt elk jaar mee aan Red Bull Rampage - 'nuff said - en weet als geen ander hoe uniek deze productie is. Een interview!

The Old World – trailer

The Old World. Wat mogen we verwachten?

"Ik heb de film zelf nog niet gezien, maar mijn verwachtingen zijn heel hoog - en terecht denk ik. De riders zijn top. De locaties zijn top. Ik verwacht niets anders dan een knaller van een film die meer dan de moeite waard is om te bekijken."

Wat maakt deze film zo speciaal?

"Het is echt uitzonderlijk dat zo'n grootschalige filmproductie in Europa gebeurt. Ik heb voor The Old World al meermaals een rol in een MTB-film gekregen, maar dat waren telkens Amerikaanse of Canadese producties. Top dat Europa nu ook met zo'n high end productie komt. En dat ik daar dan meteen ook in meedoe!"

Wie zijn de Tillman Brothers en hoe kwamen ze bij jou terecht?

"De Tilman Brothers zijn pro riders die enkele jaren geleden hun eigen productiehuis opgericht hebben. Ik was vroeger een team mate van hen en we hebben in het verleden al samen video’s gefilmd."

Nico Vink en Brandon Semenuk

Wat is jouw rol in de film?

"Samen met de Poolse rider Szymon Godziek heb ik een scène gefilmd in Kudowa-Zdrój in Polen die je in de film zal zien. Naast het riden zelf was ik ook degene die de lijnen en de spot voor de video gebouwd heeft, met m'n bedrijf Vink Creations. De crew die instond voor de opbouw, bestond uit Jeroen Meersman, één van mijn BMX-vrienden uit Belgie, Szymon Godziek en één van van z'n goede vrienden Marcin Rot. In totaal hebben we vier weken opgebouwd en in een week tijd alles gefilmd."

Van welke rider was je het meeste onder de indruk?

"Hoewel ik de film nog niet gezien heb, kan ik nu al zeggen dat ik erg opkijk naar Szymon Godziek, Emil Johansen en Vincent Tupin. Emil is trouwens echt een toptalent. Ik heb niets dan respect voor hem. Nog heel jong, maar nu al één van de beste riders ter wereld."

"Ik heb zelf al heel wat ervaring, maar dat wil niet zeggen dat ik niet meer verrast kan worden door de tricks en skills van andere riders. Het niveau komt steeds hoger te liggen en de sport stopt gewoon niet met evolueren. Ik rij nu zelf al meer dan 33 jaar, maar ik leer nog steeds bij. Er is nog veel marge om beter te worden."

The Old World gaat over meer dan MTB alleen, ook BMX komt aan bod...

"Inderdaad! Nu ben ik vooral een MTB'er, maar van m'n 3e tot 26e was BMX eigenlijk meer m'n ding. Dus ik vind het heel cool dat de film beide toont!"

Ride je nog veel in België?

"Tegenwoordig rijd ik niet super veel meer in België. Meestal ben ik on the road voor projecten in het buitenland. Zo spendeer ik redelijk wat tijd in America en Canada en ben ik nu aan het overwinteren in Spanje omdat de weersomstandigheden hier top zijn om te rijden."