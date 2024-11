Thierry Neuville: "Het was echt knokken!"

"De laatste maanden waren behoorlijk ingewikkeld, met een hoop druk. Ook dit weekend weer, met enorm veel emoties. Eindelijk is de druk weg en kan ik weer lachen. Maar het was knokken van begin tot eind dit seizoen. We hebben hard gewerkt en het team heeft fantastisch werk geleverd om de auto in topconditie te houden"

Dat hij die langverwachte titel eindelijk beet had na het uitvallen van z'n grootste tegenstander Ott Tänak, kwam Neuville te weten in de auto, na een telefoontje van z'n assistent. "Hij belt me anders nooit, dus ik wist dat er iets moest zijn. Ik verwachtte niet dat hij me ging vertellen dat ik wereldkampioen was. Ik had ook een paar seconden nodig om het te beseffen... En dan moesten we meteen weer focussen, want ik wilde per se ook de constructeurstitel nog binnenhalen", aldus Neuville.

Een WRC-seizoen duurt lang. Heel lang. Zowel fysiek als mentaal. Hoe Neuville er dit weekend alwéér in slaagde om zo opvallend kalm te blijven en te doen wat moest? "Ik probeer steeds gefocust te blijven op mijn doel, en te herstellen wanneer ik kan. Ik heb geleerd om te gaan met druk, vermoeidheid en tegenslag. En ik ben ook echt dankbaar voor ons team. We zijn samen gegroeid, we hebben samen overwinningen behaald en hebben samen verloren en afgezien. Hyundai Motorsport is mijn familie geworden."

