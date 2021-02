Tommy G: "In The Art of MTB toon ik de artistieke kant van m'n sport!"

Wat krijg je als een getalenteerde slopestyle mountainbiker z'n ding laat doen met de lens van een straffe fotograaf op hem gericht?

Thomas Genon en JB Liautard sloegen vorige zomer de handen in elkaar voor ' The Art of MTB ', een creatief fotoproject dat - de naam zegt het al zelf - de artistieke kant van de sport laat zien. En het eindresultaat is er eentje om u tegen te zeggen.

Wij vroegen onze Tommy G naar een korte blik achter de schermen, en kregen er nog een geweldige video bij! De foto's zelf vind je hieronder!

Voor dit project werkte je samen met fotograaf JB Liautard. Hoe kennen jullie elkaar?

"We hebben elkaar eigenlijk toevallig leren kennen in het bike wereldje. Aangezien ik het grootste deel van mijn tijd in Frankrijk doorbreng, kunnen we vaak samenkomen. We zijn in de loop van de jaren echt goede vrienden geworden."

"We hadden dezelfde visie voor dit project en onze verwachtingen lagen volledig in dezelfde lijn. De samenwerking verliep echt heel vlot, en dat weerspiegelt zich ook in het eindresultaat. We zijn er allebei super enthousiast over!"

'The Art of MTB' is iets anders dan wat we van jou gewend zijn. Hoe kwam je op het idee?

"Het is inderdaad eens iets helemaal anders! Ik was altijd al heel erg geïnteresseerd in JB's werk en vroeg me af hoe het zou zijn om met hem samen te werken. Toen kwam Covid, alles vertraagde en ik kwam op het idee dat ik iets wilde doen waarbij er meer tijd was voor details. Meer tijd om net dat tikkeltje extra te doen en er een memorabel project van te maken. En daar zijn we nu in geslaagd."

Het hele project is bijzonder artistiek. Wat was jouw bijdrage daarin?

"Het creatieve, artsy aspect van de foto's is vooral de verdienste van JB. De locaties waar de foto's zijn genomen en de tricks waren meer mijn ding. Perfect team work!"

Thomas Genon © JB Liautard 01 / 03

De creativiteit van JB en mijn beste slopestyle tricks: de perfecte combo! Tommy G

Aan de foto's te zien, is er waarschijnlijk heel wat tijd en werk in gekropen...

"Klopt. We hebben eigenlijk de hele zomer gefilmd en geshoot. We moesten vaak uitstellen door het weer, of soms waren de foto's van die dag gewoon niet echt goed genoeg. Maar uiteindelijk is het resultaat er wel, en dat is natuurlijk wat telt."

"Het hele project is trouwens geshoot op plaatsen dichtbij mijn thuis, en dat is eigenlijk heel ongewoon. Maar dat ik de locaties allemaal kende, maakte het allemaal extra leuk."

Wat is je eigen favoriete foto?

"Ik vind die foto met m'n rode torque in de rook echt heel vet. Die is duidelijk meer 'mbt style' dan sommige andere foto's. Maar eigenlijk vind ik gewoon alle foto's echt heel cool. Ze vertellen allemaal mee het verhaal achter het project."

Tommy G © Jb Liautard

Was dit iets eenmaligs?

"Als het aan mij ligt zeker niet! Als dit project veel succes heeft, zit er misschien nog een tweede episode in. Sowieso volgt er dit jaar ook nog een cool videoproject. Stay tuned!"