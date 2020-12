Tijd. We hebben er zeeën van, maar op een of andere manier toch nooit genoeg. Zeker als je thuiswerkt, kan je vaak het gevoel krijgen dat je alleen maar tijd verspilt. Klaar om daar verandering in te brengen? Check dan snel de onderstaande time management tips !

1. Plan je dag een dag op voorhand

Weten wat je de volgende dag allemaal te doen staat, helpt je om het meeste uit je tijd te halen. Neem er dus je favoriete planner bij en maak een to-do-lijstje met alle taken die je de volgende dag zeker wil afwerken. Voor je het weet, heb je alles afgevinkt!

2. Gun jezelf genoeg pauze

Het klinkt misschien vreemd, maar regelmatig pauzeren, helpt je om je tijd nuttiger te besteden. Zelfs tijdens een korte pauze worden je batterijen weer even helemaal opgeladen zodat je daarna weer met volle focus aan de slag kan. En wie echt het werk en de uren voorbij wil zien vliegen, kan ook altijd een ijskoud blikje Red Bull drinken.

3. Check je mail op vaste tijdstippen

Hoe krijg je werk gedaan als je de hele dag door e-mails binnenkrijgt waar je ook elke tien minuten op moet antwoorden? Niet, dus. Probeer daarom een paar vaste momenten in te plannen doorheen de dag om je mail te checken, liefst niet meer dan twee. Op die manier word je niet constant uit je focus gehaald en zal je meer gedaan krijgen in minder tijd. Heb je echt veel inkomende berichten? Probeer dan tot maximum vijf checks per dag te gaan.

Dit geldt trouwens ook voor alle andere pushberichten en notificaties (bv. van Facebook en Instagram) die je doorheen de dag krijgt. Schakel ze uit zodat je geconcentreerd kan blijven, en lees ze wanneer je daar wel de (voorziene) tijd voor hebt. Deze apps die je productiviteit net verhogen , zijn daar natuurlijk een uitzondering op.

4. Wees realistisch

Plan je dag niet overvol om dan 's avonds down te zijn omdat je niet alles hebt kunnen afwerken. Zo geraak je alleen maar in een negatieve spiraal waardoor je nog meer tijd zal verliezen. Probeer per dag maximum drie prioriteiten te stellen en schat zo goed (en ruim) mogelijk in hoeveel tijd je daarvoor nodig hebt. Werk eerst die taken af en kijk dan wat je nog kan doen om de rest van de werkdag te vullen.

5. Houd werk en privé gescheiden

Als je thuiswerkt, is het verleidelijk om doorheen de dag kleine, huishoudelijke taken te doen die je anders na de werkdag zou plannen. Toch is het beter om werk en privé zoveel mogelijk gescheiden te houden. Een paar kleine taken kunnen namelijk al snel een hele brok tijd nemen, waardoor je uit focus en achter op schema geraakt.