Sporten en studeren: 5 tips voor een perfect evenwicht

Je kent het wel. Het academiejaar is nog maar net begonnen en je dagen zitten nu al volgeboekt met lessen, etentjes, deadlines, bubbelfeestjes en soms zelfs al studeren. En ergens in dat drukke schema probeer je nog hopeloos tijd te vinden voor een broodnodige sportsessie...

1. Sport aan je hogeschool of universiteit

Heel wat hogescholen en universiteiten bieden sportlessen voor hun studenten aan. Het grote voordeel? Het kost je veel minder dan een fitnessabonnement! Bovendien kan je ook groepslessen volgen als je wat extra motivatie nodig hebt én worden de sportlessen meestal in verschillende campussen gegeven. Zo hoef je je vaak niet al te ver verplaatsen en kan je - met een beetje geluk - misschien zelfs gewoon na de les een sportles meepikken in hetzelfde gebouw!

2. Met twee > alleen