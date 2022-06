Tom de Dorlodot: "Pas als je erboven vliegt, zie je hoe bijzonder dit is."

Avonturier Tom de Dorlodot reist de wereld rond. Van de hoogste toppen van de Himalaya naar de zwoele Caraïben. Zijn doel? De mooiste plekken op aarde verkennen met zijn paramotor. Maar deze keer zocht hij het een pak dichter bij huis: de bloeiende tulpenvelden in Nederland . Rakelings over alle kleuren van de regenboog, over molens en met de voeten in het water. Een droombestemming volgens Tom. En wij kunnen dat alleen maar beamen! Kijk je mee?

Een interview met Tom vind je onder de video. Scrollen maar!

4 min Tom de Dorlodot zet de bloemetjes buiten!

01 Over de locatie

"Ik ontdekte de bloemenvelden op National Geographic. Ik zag iemands foto's en vond het er zo cool uitzien! Ik dacht "Waw! Als we een goede dag hebben met veel zon en bloeiende bloemen, dan zou dit zo spectaculair kunnen zijn!" De bloei duurt maar een paar weken per jaar, dus je moet er op het juiste moment zijn. En ik hou wel van dat idee."

"Dit was voor mij de perfecte manier om iets unieks te doen, maar toch dicht bij huis te blijven. Ik wilde de mensen laten zien, van bovenaf, hoe mooi de natuur kan zijn. Veel toeristen lopen hier rond, maar als je erboven vliegt, zie je pas echt hoe ongelooflijk dit is."

02 Voorbereiding

"The right place at the right time, dat was het belangrijkste bij dit project. Ik ging twee weken van tevoren het gebied verkennen om me zo goed mogelijk voor te bereiden, te zien waar ik kon opstijgen en ervoor te zorgen dat we alle regels respecteerden."

"Toen we ontdekten dat de bloemen in bloei stonden, was het weer eigenlijk niet erg goed, dus we waren bang dat we het zouden missen. We moesten met de plaatselijke bevolking overleggen welke velden wanneer bloeiden en we gingen naar de eigenaren van de windmolens die we wilden fotograferen. We kwamen er super vroeg in de ochtend en filmden tot laat in de avond om het magische licht vast te leggen."

"Om het te doen slagen, hadden we ook de juiste uitrusting nodig, de juiste communicatiemiddelen, de juiste mensen, de juiste paramotor... Ik had een telefoon in mijn helm zodat ik op elk moment kon communiceren met de filmcrew en de dronepiloot. Het was een bijzonder avontuur."

03 Uitdagingen

"Dit hele project was voor iedereen een uitdaging. Als de wind te sterk was, konden we niet vliegen. Als het licht te fel was, zag het er niet goed uit op beeld. Als het bewolkt was, miste je alle mooie kleuren... Dus timing was alles voor dit project. Een hele uitdaging om alles perfect te krijgen, maar we zijn ongelooflijk trots op het eindresultaat!"

"Op de derde dag brak ik bijna mijn paramotor nadat ik waanzinnige spiraal had gedaan, een grote 360 waar je heel snel naar beneden gaat, en je raakt de grond met de punt van je glider in een supersnelle bocht. Als je boven water vliegt, is het echt moeilijk te zeggen hoe dicht je bij de grond bent. Ik raakte het water dus met een zeer hoge snelheid en de propeller ontplofte! Gelukkig bleef de paraglider werken en was de propeller niet helemaal vernield, zodat ik toch een veilige landing kon maken. Als ik in het water geland zou zijn, zou dat het einde van het verhaal zijn geweest..."

"Maar we waren op alles goed voorbereid en ik vloog met een reddingsvest. Er zijn altijd verrassingen natuurlijk, maar we hebben er wel uren prachtig beeldmateriaal voor in ruil gekregen."