is dit jaar al voor de achtste keer van de partij. We blikken samen even vooruit op z'n avontuur!

. De beruchte avonturenrace stuurt haar deelnemers al stappend, rennend en vliegend met een parapente dwars door - en over natuurlijk - de Alpen. Goed voor exact 1238 kilometer, van de start in Salzburg over Zwitserland naar de Mont Blanc en helemaal terug. Onze landgenoot

Red Bull X-Alps is gewoon het grootste, meest waanzinnige evenement in onze sport. Het is een ongelooflijke race en een episch avontuur.

Hoe zou je Red Bull X-Alps omschrijven?

Wat is je favoriete onderdeel: hiken of vliegen?

Hoe bereid je jezelf dit jaar voor op Red Bull X-Alps?

"Dit jaar is wel vrij intens geweest. Ik train zes dagen per week en probeerde deze winter zo veel mogelijk tijd in de bergen door te brengen. Ik reis veel met mijn Volkswagen California naar gebieden waar ik kan skiën en klimmen, omdat dat de perfecte manier is om een sterke basis op te bouwen voor de wedstrijd."

"In België loop ik in een normale week ongeveer 80 km, fiets ik 100 km op mijn gravel bike, doe ik 2 speed sessions op de piste (splits) en 2 crossfit-sessies. Eens om de twee zondagen loop ik ook nog een marathon op de mooie trails hier in de buurt. En hoewel het moeilijk is om in België hoogtemeters te pakken, haal ik er op een goede dag zo'n 1500 in het bos naast m'n huis. Steeds weer omhoog en omlaag. Ik kijk er enorm naar uit om naar de Alpen te gaan om nog veel meer hoogtemeters te pakken en zoveel mogelijk te vliegen."

