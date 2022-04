Dit zijn Tom de Dorlodot's favoriete paragliding spots!

Spannend, want in het water landen zou serieuze problemen betekenen... Die enorme waterval - de grootste ter wereld trouwens - vanuit de lucht bewonderen, dat was fenomenaal."

"De vlucht door de Victoria falls, in het zuiden van Zambia, was waarschijnlijk één van de mooiste vluchten die ik al met een paramotor heb gemaakt. Ik vertrouwde volledig op mijn motor, want veel landingsmogelijkheden waren er niet. Spannend, want in het water landen zou serieuze problemen betekenen... Die enorme waterval - de grootste ter wereld trouwens - vanuit de lucht bewonderen, dat was fenomenaal."

"De vlucht door de Victoria falls, in het zuiden van Zambia, was waarschijnlijk één van de mooiste vluchten die ik al met een paramotor heb gemaakt. Ik vertrouwde volledig op mijn motor, want veel landingsmogelijkheden waren er niet. Spannend, want in het water landen zou serieuze problemen betekenen... Die enorme waterval - de grootste ter wereld trouwens - vanuit de lucht bewonderen, dat was fenomenaal."

"Er gaat niets boven een vlucht op meer dan 7000 meter hoogte. Het uitzicht daarboven is gewoon adembenemend! Zoals Hawaï voor surfers of Alaska voor skiërs, is Pakistan de plek voor luchtatleten. Ik kan niet wachten om deze zomer voor de zesde keer terug te gaan."

"Er gaat niets boven een vlucht op meer dan 7000 meter hoogte. Het uitzicht daarboven is gewoon adembenemend! Zoals Hawaï voor surfers of Alaska voor skiërs, is Pakistan de plek voor luchtatleten. Ik kan niet wachten om deze zomer voor de zesde keer terug te gaan."

"De natuur op haar best. Puur en onaangeroerd. Er valt nog zoveel te zien in deze wereld! Een nieuwe plek ontdekken en vliegen waar nog nooit iemand gevlogen heeft, is echt bijzonder. En die plaatsen dan nog eerst bereiken met een zeilboot, is wat het extra uniek maakt."

"De natuur op haar best. Puur en onaangeroerd. Er valt nog zoveel te zien in deze wereld! Een nieuwe plek ontdekken en vliegen waar nog nooit iemand gevlogen heeft, is echt bijzonder. En die plaatsen dan nog eerst bereiken met een zeilboot, is wat het extra uniek maakt."

"De natuur op haar best. Puur en onaangeroerd. Er valt nog zoveel te zien in deze wereld! Een nieuwe plek ontdekken en vliegen waar nog nooit iemand gevlogen heeft, is echt bijzonder. En die plaatsen dan nog eerst bereiken met een zeilboot, is wat het extra uniek maakt."