Tom de Dorlodots gouden tips over mindset en teamwork

Een Erinvlieger is iemand die er keer op keer voor gaat. Die grenzen verlegt. Die anderen inspireert.

Als professioneel paraglider, avonturier en motivational speaker reist rasechte Erinvlieger Tom de Dorlodot de wereld rond op zoek naar de mooiste plekken en de meest spectaculaire uitdagingen. Zo heeft hij meer dan 7000 meter gevlogen in de Karakoram, zeilde hij solo over de Atlantische Oceaan en nam hij vorig jaar al voor de achtste keer deel aan een van de zwaarste avonturenraces ter wereld, Red Bull X Alps.

Een topatleet als Tom weet als geen ander hoe je - letterlijk en figuurlijk - op het hoogste niveau geraakt, wat je moet doen om je dromen waar te maken en hoe teamwork in dat plaatje past. Zijn gouden tips vind je hieronder!

01 Vind je passie

"Ik krijg vaak de vraag hoe ik van mijn passie kan leven," zegt Tom. "Het antwoord zit eigenlijk al in de vraag: passie! Ik was 14 jaar toen ik de wereld van paragliden ontdekte. Al meer dan 20 jaar geeft die passie mij de energie en motivatie om door te zetten en mijn grenzen steeds te verleggen. Mijn eerste gouden tip is dus: zoek en vind je passie. Doe wat je leuk vindt, want dit is een onuitputtelijke bron van energie."

02 Voorbereiding is de sleutel tot succes

"Improviseren leidt zelden tot het beste resultaat. Als je goed voorbereid bent, kan je bijna elke situatie aan. Je moet vooral trainen, oefenen, werken, leren... Het is niet altijd gemakkelijk, maar een goede voorbereiding is alles."

03 Light is right!

"Concentreer je op de essentiële zaken. Houd het simpel en nederig. Als ik te voet een berg opstap en tijdens het paragliden, moet ik mijn tas op mijn rug dragen om de opstijgplaatsen te bereiken. Om die tas zo licht mogelijk te houden, moet ik soms heel radicale keuzes maken. Door ervaring weet ik dat ik niet veel nodig heb om een paar dagen in de bergen door te brengen. Hoe lichter ik ben, hoe sneller en wendbaarder. En zo ga ik ook door het leven. "

Tom de Dorlodot Red Bull X-Alps 2021 © Vitek Ludvik / Red Bull Content Pool

04 Het leven begint buiten je comfortzone

"We hebben allemaal twijfels en angsten die ons verhinderen onze doelen te bereiken," zegt Tom. " Maar met de juiste ingesteldheid kunnen we die angsten overwinnen. Wees niet bang om jezelf te zijn en te vertrouwen op je intuïtie. Je kan alles leren! Vijf jaar geleden kon ik nog niet zeilen en vorig jaar stak ik solo de Atlantische Oceaan over... De tijd vliegt, maar jij bent de piloot."

05 Falen hoort er nu eenmaal bij

"Wie risico's durft te nemen, maakt sowieso fouten. Maar dat is oké, want daar wordt je alleen maar sterker en wijzer van. Een vriend van mij zegt vaak: " Ervaring is de som van de littekens." Het belangrijkste na een mislukking is om weer op te staan, te leren uit je fouten en te blijven vechten voor je doel met een positieve ingesteldheid. Werkt plan A niet? Geen probleem, het alfabet telt nog 25 letters."

"Met een positieve mindset en duidelijke doelstellingen kan je echt ver komen." Thomas de Dorlodot

Tom de Dorlodot X-Alps © Sergey Shakuto / Red Bull Content Pool

06 Teamwork makes the dream work

" Deel je ideeën en projecten met de mensen rond je. Zij zullen je beste steunpilaren zijn. Omring jezelf met positieve mensen die je zullen doen groeien. Samen zijn we sterker, en enthousiasme werkt aanstekelijk."

07 Droom groot!

"Durf te dromen. Maar ook: durf groot te dromen! The sky is the limit. Als je in jezelf gelooft, is niets onmogelijk."