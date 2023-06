Tom finisht 14e in zwaarste avonturenrace ter wereld

"Ik voel me fantastisch! Opvallend frisser dan na andere edities. Ik heb dan ook meer gevlogen deze keer. Vroeger liep ik meer dan 600 kilometer, nu 200. Dat maakt toch een serieus verschil. Fysiek, want mentaal was het een pak zwaarder deze keer. Die lange stukken vliegen, honderden kilometers ver, uren aan een stuk, hakken er echt in. Het is grenzen opzoeken, blijven pushen. Door de sterke wind was het echt zeer technisch vliegen, dus ik moest constant bij de les blijven. Zo'n afstanden afleggen op zo'n korte tijd voelt echt fantastisch. Nu terug naar huis, even rusten en dan weer trainen. En in 2025 gewoon opnieuw: mijn tiende Red Bull X-Alps!"