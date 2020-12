FIFA 21: Onze 5 favoriete skill moves!

Skill moves maken het spelen van FIFA 21 niet alleen leuker, ze geven je ook de kans om een paar extra doelpunten mee te pikken! FIFA-coach Hakim El-Kaddouri, beter bekend als MrDoorey , lijst hieronder zijn 5 favoriete skill moves op - van makkelijk naar moeilijker!

1. Heel-to-Heel

De Heel-to-Heel is misschien wel een van de makkelijkste skills om uit te voeren. Met je rechter stick ga je eerst in de looprichting en daarna tegen je looprichting in.

FIFA 21: Heel-to-Heel skill move

In het filmpje zie je Mbappe naar rechts lopen. Met je rechter stick ga je dus eerst naar rechts en dan naar links. Best makkelijk, toch?

2. Roulette

De Roulette of de Zidane-beweging is al iets moeilijker. Je wijst hierbij met je rechterstick tegen je looplijn in en gaat daarna de hele rand af tot je aan je looplijn bent.

FIFA 21: Roulette skill move

Je maakt dus een halve cirkel en start vanuit de rug van je speler op het veld. In het voorbeeld maken we een halve cirkel van links naar rechts via de bovenrand. Als we hier de onderrand gebruiken, dan gaat de roulette langs de andere kant uitkomen.

3. Berbatov Turn/ McGeady Spin (minimaal 4* skills)

Dit is een beetje een vergeten skill move. Voor de Berbatov Turn wordt de rechterstick in de looprichting geduwd en daarna in een hoek van 90°.

FIFA 21: Berbatov skill move

Het voorbeeld toont duidelijk wat de bedoeling is. Mbappe loopt naar rechts, en wij duwen de rechtse joystick eerst naar rechts en daarna naar beneden om een hoek van 90° te maken.

4. Fake shot Stop + La Croquetta (minimaal 4* skills)

Dit is niet één, maar wel een combinatie van twee skill moves. Om de skill snel te leren, raden we je aan om beiden eerst individueel uit te testen.

FIFA 21: Fake Shot & La Croquetta skill move

1. Fake Shot Stop

Een Fake Shot Stop doe je door het bolletje en meteen daarna het kruisje in te drukken. Let er wel op dat je met je linkerstick nergens meer naartoe wijst. Zo komt je speler tot stilstand en kan je van daaruit alle kanten opgaan.

2. La Croquetta (Minimaal 4* skills)

Een La Croquetta of Iniesta-beweging is een heel effectieve skill move op zichzelf, maar werkt nóg beter wanneer je die combineert met een Fake Shot Stop. Voor een La Croquetta moet je L1 ingedrukt houden en je rechtse joystick duwen naar een hoek van 90° ten opzichte van je looplijn.

In ons voorbeeld houden we L1 al ingedrukt tijdens de fake shot om zo enkel nog onze rechterstick naar beneden te moeten duwen voor de perfecte fake shot La Croquetta. In het tweede deel zie je hoe de skill move werkt als je hem naar boven doet.

L1 ingedrukt houden doorheen de hele combinatie. Bolletje, daarna kruisje en dan duwen we de rechterstick omhoog. Et voilà!

5. Elastico

Dit is één van de coolste, maar tegelijkertijd één van de moeilijkste skill moves. Hiervoor heb je een speler nodig met 5* skills (zoals Mbappe, Neymar, Ronaldo…). De Elastico uitleggen is misschien zelfs moeilijker dan de skill move daadwerkelijk uitvoeren, maar we doen graag een poging!

FIFA 21: Elastico skill move