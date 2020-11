De 10 coolste Strava-segmenten volgens Maxim Pirard!

Ken jij Strava al, de immens populaire app waarmee je jouw sportprestaties (afstand, snelheid, route...) makkelijk kan bijhouden en delen met vrienden? Als ervaren fietser is Maxim Pirard alvast fan! Wij vroegen hem naar zijn tien favoriete segmenten op de app.

Ben jij klaar om de uitdaging aan te gaan en misschien wel een nieuw Strava-record op je naam te schrijven?

1. Koppenberg

"Met een stevig stijgingspercentage is de Koppenberg, ook wel 'de bult van Melden' genoemd, direct een grote klepper in de lijst."

Stats:

Lengte: 490 meter kasseien

Gemiddeld stijgingspercentage: 12,6 %

Steilste stuk: 22,3 %

Hoogteverschil: 62 meter

Strava record: 1 minuut en 39 seconden aan 17,8 km/u (Cameron Bayly)

Maxim Pirard © Maxim Pirard

2. Molenberg

"Vroeger was de Molenberg een belangrijke helling in de Omloop het Nieuwsblad, maar hij is ondertussen uit het parcours gehaald. Uit schrik misschien? Want dit is zonder twijfel de helling in de Vlaamse Ardennen waar de kasseien het slechtste liggen. Houd je stuur hier dus best heel stevig vast!"

Stats:

Lengte: 410 meter kasseien

Gemiddeld stijgingspercentage: 7,3 %

Steilste stuk: 14,2 %

Hoogteverschil: 30 meter

Strava record: 43 seconden aan 34,7 km/u (Maxim Pirard)

3. Paterberg

"Dit is de laatste van de negentien hellingen tijdens de Ronde van Vlaanderen, en wat voor één! Je draait deze klim scherp rechts op zonder enige snelheid waardoor hij extra lastig wordt. En naar het einde toe wordt hij alsmaar steiler..."

Stats:

Lengte: 350 meter kasseien

Gemiddeld stijgingspercentage: 13,7 %

Steilste stuk: 20 %

Hoogteverschil: 42 meter

Strava record: 48 seconden aan 26,9 km/u (Dominique Mayho)

Maxim Pirard © Maxim Pirard

4. Taaienberg

"De Taaienberg is de beklimming waar Tom Boonen destijds altijd de wedstrijden volledig open brak. Maak hier optimaal gebruik van de korte afdaling net voor de beklimming om extra snelheid te krijgen en zo makkelijker boven te geraken."

Stats:

Lengte: 580 meter kasseien

Gemiddeld stijgingspercentage: 7,3 %

Steilste stuk: 16 %

Hoogteverschil: 42 meter

Strava record: 1 minuut en 9 seconden aan 30,4 km/u (Daniel Oss)

5. Paddestraat

"De Paddestraat in Roborst is de eerste niet-helling in de lijst. De bochten in deze strook maken het extra zwaar om terug op te trekken en de kasseien te trotseren nadat je bijna tot stilstand bent gekomen. Je kan aan de rechterkant van de weg in de goot rijden en op die manier de grootste kasseien ontwijken, maar let op! Dit doe je best enkel als je behoorlijk stuurvaardig bent."

Stats:

Lengte: 2500 meter kasseien

Hoogteverschil: 23 meter

Strava record: 3 minuten en 36 seconden aan 42,1 km/u (Greg Van Avermaet)

6. Valkenberg

"De Valkenberg is een klim die in drie trappen onderverdeeld is en niet te onderschatten valt. Je rijdt hier best een hard tempo op het eerste steile stuk om dan wat te recupereren op het vlakkere gedeelte middenin en uiteindelijk de laatste steile meters te knallen. En zo word jij misschien wel de Q/KOM (Queen/King Of the Mountain; d.w.z. de recordhouder voor dat segment)!"

Stats:

Lengte: 1520 meter

Gemiddeld stijgingspercentage: 6,1 %

Steilste stuk: 16 %

Hoogteverschil: 95 meter

Strava record: 2 minuten en 24 seconden aan 38,1 km/u (Connor Swift)

7. Muur van Geraardsbergen

"Doordat de Muur nu op zo'n 80 km van het einde van de Ronde van Vlaanderen ligt, wordt de koers veel vroeger opengebroken. Wil jij je zelf aan de befaamde klim wagen? Spaar dan je krachten wat op de Vesten, want daarna moet je nog over het steilste stuk richting de Kapelmuur!"

Stats:

Lengte: 1080 meter kasseien

Gemiddeld stijgingspercentage: 9,3 %

Steilste stuk: 19,8 %

Hoogteverschil: 85 meter

Strava record: 2 minuten en 5 seconden aan 23,6 km/u (Jason Osborn)

8. Oude Kwaremont

"De Oude Kwaremont wordt maar liefst driemaal beklommen in de Ronde. Het steigende stuk asfalt net voor de kasseien zorgt ervoor dat je zonder enige snelheid op het steilste stuk van de klim terechtkomt. Na 400 meter kasseien aan 8,5 % kan je wel even bekomen op het Kwaremontplein om daarna door het veld omhoog te vliegen!"

Stats:

Lengte: 1480 meter kasseien

Gemiddeld stijgingspercentage: 4,6 %

Steilste stuk: 11,6 %

Hoogteverschil: 61 meter

Strava record: 3 minuten en 6 seconden aan 28,8 km/u (Thibaut De Smet)

9. La Houppe

"De tweede klim op asfalt in dit lijstje is er eentje die je door het Pottelbergbos heen leidt. Het is een heel regelmatige klim aan een goeie 6 %. Als je hier binnen de twee minuten boven geraakt, dan neem je de KOM!"

Stats:

Lengte: 1220 meter

Gemiddeld stijgingspercentage: 6,2 %

Steilste stuk: 11,1 %

Hoogteverschil: 65 meter

Strava record: 2 minuten en 5 seconden aan 35,4 km/u (Jenno Berckmoes)

Maxim Pirard © Maxim Pirard

10. Haaghoek

"Mijn laatste favoriete Strava-segment is de Haaghoek in het hartje van de Vlaamse Ardennen. Deze kasseistrook valt niet te onderschatten en is allesbehalve vlak. Je neemt best een ferme aanloop in het dalende stuk om jezelf zo als een pijl door de rest van de strook te lanceren. Oh ja! En als je na 1,6 km de afslag links neemt, dan kan je ook nog de Leberg omhoog knallen. Als je daar dan nog energie voor hebt, tenminste... Iemand een blikje Red Bull?"

Stats: