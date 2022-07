De Tour de France door de lens van topfotograaf Kramon

Dat Wout ambities had in de Tour de France stak hij niet onder stoelen of banken. Daarom vroegen we gerenommeerd wielerfotograaf Kristof Ramon - kortweg Kramon - om al die wielerpracht voor ons vast te leggen op gevoelige plaat. Het resultaat? Zijn acht favoriete beelden - waarvan drie keer Wout - mét bijhorende anekdote.

1. "Wood" tussen de Baskische fans

Wout van Aert tussen een waanzinnig publiek in het Baskenland © Kramon

“Dit is een van mijn lievelingsbeelden. De sfeer die in het Baskenland hing was geweldig. Er stond heel veel volk op de Hautacam en iedereen was er laaiend enthousiast. Daar viel me écht op hoe geliefd Wout is. En niet enkel binnen België en Nederland. “Wood, Wood, Wood”, riepen alle uitzinnige Basken en Fransen toen hij langsreed. En wat je op deze foto niet ziet, is dat Wout daar ook heel hard van genoot. Hij reed met veel plezier en een hele brede glimlach de berg op, ondanks het feit dat hij full effort ging. Dat is echt uniek.”

2. Van die kleine gelukjes

Een typisch Frans dorpje en een doorvlammend peloton © Kramon

“Ik werk graag met reflecties en spiegels. Tijdens een van de etappes zat ik op een leuk plekje in een typisch Frans dorpje te wachten op het aanstormend peloton. De buurtbewoners hangen daar vaak spiegeltjes aan hun garagepoorten zodat ze gemakkelijker kunnen uitrijden. Voor mij als fotograaf was dat een heel leuk speeltje. Zo’n beetje een haha-momentje. Op dit beeld zie je de voorkant van het peloton wegrijden in het spiegeltje terwijl de achterkant van het peloton nog aan het aankomen is. Het is geen trucage! Dat hoefde niet. Het spiegeltje was er fysiek aanwezig. Maar toch is het leuk dat mensen die het beeld zien wel even verwonderd zullen zijn en zich zullen afvragen hoe het kan en wat het precies is. Daar word ik als fotograaf gelukkig van.”

3. Mini-Tomorrowland op Alpe d'Huez

Een geweldige sfeer in de Dutch Corner op Alpe d'Huez © Kramon

“Stel je voor: je bent in het midden van een loodzware beklimming. Je draait een bocht op en plots bevind je je in een waanzinnige sfeer in de Dutch Corner op Alpe d’Huez. Een muur van geluid. Je rijdt erdoor met dichtgeknepen billen en een bang hartje omdat je er best wel gevaarlijke taferelen ziet, maar tegelijkertijd krijg je enorm veel energie van alle omstaanders en vergeet je zelfs even dat je zo’n zware col aan het beklimmen bent. Dát is de Dutch Corner. De ambiance is er onweerstaanbaar. Het is echt geweldig. Ik vergelijk het met een heel spontane, volkse mini-Tomorrowland.”

4. Koers fotograferen, dat is keuzes maken

De gele trui in een antiek decor © Kramon

“Als je 21 etappes moet coveren, wil je al eens een niet-klassiek beeld proberen. Gewoon voor de fun. En soms heb je dan eens de kans om een kader te gebruiken dat eruit springt. Deze garage was zo’n optie. Je kon er gewoon binnenwandelen en het leek alsof je zo’n 50 jaar terugkeerde in de tijd. Een heel groot contrast dat het daar leek alsof de tijd was blijven stilstaan, terwijl dan buiten het peloton voorbij raasde. Ik rijd altijd met mijn wagen voor de koers uit, dus onderweg kom ik plekken tegen waarvan ik denk dat ze mooie beelden zullen opleveren. Het zijn echt beslissingen die je moet maken op het moment zelf, want zoveel kansen om het peloton te zien heb je niet per rit.”

5. Symbolische rit in Roubaix

Wout van Aert aan het werk voor Vingegaard © Kramon

“Ik vind dit een hele leuke foto. En een heel symbolische ook. Tijdens de kasseirit heeft Wout zijn kopman Vingegaard voor een groot deel op sleeptouw genomen over de kasseien. Hij bewaakte de Deen er echt, meer dan Roglic. Ook al was het toen nog niet duidelijk wie de kopman was bij Jumbo-Visma. Daarna heeft hij zijn gele trui eigenlijk een beetje overgedragen aan Jonas. Los van dit beeld, is Parijs-Roubaix echt mijn absolute lievelingskoers. Dus het voelt altijd een beetje als thuiskomen. Op kasseien heb je trouwens altijd goede foto’s. Je moet daar als renner altijd full effort gaan, en dan zie je dat de spieren in de armen en benen van de renners echt op spanning staan. Als je dat hebt op beeld, dan straalt je foto nog zoveel meer kracht uit.”

6. Soms heb je geen renners nodig voor een goede koersfoto

Alles in dit beeld ademt koers © Kramon

“Op deze foto zie je het volkse dat de koers zo typeert. Ik nam hem tijdens de 4e etappe in Cassel. Dat is een heel Vlaams aanvoelend dorpje in Noord-Frankrijk. Er heerst altijd een grote liefde voor het wielrennen, net zoals in Vlaanderen. Vroeger passeerde Gent-Wevelgem hier en kwam ik hier mijn foto’s nemen. Deze foto ademt gewoon koers, zonder dat er ook maar één renner te zien is. Iedereen en alles is gefixeerd op de koers die zal passeren. Ik vind dat ook hele leuke foto’s om te maken, “het wachten op de koers”. Ik kijk daar dan ook vaak specifiek voor. Daarna zet ik me natuurlijk weer in positie voor het peloton, want zoals ik al zei, heel veel kansen voor een goed shot heb je niet per etappe.”

7. Telkens opnieuw overdonderd door de Alpen

Het peloton doorkruist de machtige Alpen © Kramon

“Deze is genomen op het hoogste punt van de Tour dit jaar: Col du Galibier. Die bevindt zich op 2600 meter hoogte, ver boven de treeline. Daardoor worden landschappen veel dramatischer. Het is echt heel imposant. Ik kom hier elk jaar en ik blijf die ruwe natuur echt wel koesteren. Het is ongelooflijk dat ik er kan werken terwijl de koers voorbijrijdt. De setting kan zo’n groot peloton nietig doen lijken. En eigenlijk dicteren de bergen de Tour en haar verloop zowat, dus ik laat ze ook het beeld dicteren. Het peloton blijft klein in de hoge Alpen. Ik ben hier elke keer opnieuw overdonderd.”

8. Kiezen is verliezen

Wout van Aert wordt tweede in etappe 2 © Kramon

"Na al mijn jaren in het wielrennen sta ik nog steeds versteld van de pure power waarmee die jongens over de streep komen tijdens een massasprint. In etappe 2 won Fabio Jakobsen nipt van een groene Wout. Zo'n shots draaien altijd om keuzes maken. Waar ga je staan. Aan de zijkant of frontaal? En dan moet het geluk hebben dat het ook zeker een massasprint wordt. Geluk is sowieso een dingetje. Op weg naar Longwy reed Wout constant in de aanval. Ik koos een plek op 9 kilometer van de streep om hem solo in de finale te fotograferen. Hij werd een kilometer eerder ingelopen en bolde in het pak voorbij. Weg foto. En uiteraard raakte ik dan ook niet meer aan de finish voor die beelden. Kiezen is verliezen"