De Tour de France door de lens van topfotograaf Kramon

Na drie wielergekke weken zit de Tour de France er weer op. Jumbo-Visma bracht na heel wat beukwerk van onze Wout het geel mee naar Parijs. Voor het tweede jaar op rij. En al die emoties, zenuwslopende wedstrijdkilometers en prachtige vergezichten werden ook dit jaar vastgelegd door gerenommeerd wielerfotograaf Kristof Ramon, ook gekend als Kramon! Het resultaat? Zijn tien favoriete beelden - waarvan vier keer Wout - mét bijhorende anekdote.

01 Hitte vergt alles

Wout van Aert door Kramon in de Tour de France © Kramon

De Tour de France is loodzwaar. En deze foto geeft dat perfect weer. Zelfs al is niet elk parcours even heavy, het zijn de omstandigheden die de koers maken. Tijdens deze etappe was het superwarm. De renners kwamen compleet gedehydrateerd en badend in het zweet over de meet. Wout was vlak voor deze foto bezig aan een interview, maar moest dat even onderbreken om het zweet uit zijn ogen te wrijven. Daarom vind ik dit zo'n leuk beeld. Het geeft echt weer hoeveel de hitte van de renners vergde tijdens deze Tour.

02 Waanzinnig Baskenland

Tom Pidcock tijdens de Tour de France © Kramon

Er zijn maar twee streken in de wereld die echt wielrennen ademen en dat zijn Vlaanderen en het Baskenland. Deze foto weerspiegelt mijn liefde voor die laatste perfect. Het fanatisme voor het wielrennen daar is fenomenaal. De Baskische fans gaan helemaal uit hun dak als de koers passeert. De klimmetjes waarover de renners moeten knallen zijn echte puisten. Ze zijn heel steil en slinks en dat maakt ze ook zo mooi. Het was een prachtige start van de Tour de France.

03 De Tour is een feest!

Tour de France door de lens van Kramon © Kramon

De Tour is een feest. Elk dorp waardoor het circus trekt is helemaal opgesmukt door zijn inwoners. Die voelen zich uitverkoren dat de Tour daar heel even neerstrijkt. Hun volledige week is gepland rond die paar minuten. Deze foto is genomen in de Jura. De mensen daar waren enorm fier dat de grootste wielerwedstrijd van het jaar daar passeerde en versierden de straten met vlagjes om hun streek te promoten.

04 Soms is een foto gewoon mooi

Wout van Aert en Tom Pidcock in de Tour de France door Kramon © Kramon

Over deze foto kan ik niet veel extra kwijt. Ik vind het gewoon een heel mooi beeld. Wout zat hier voor op het peloton samen met Tom Pidcock (UK) en Romain Bardet (FR). Op deze foto zijn ze aan het dalen. Dat is waarom er geen publiek staat. Je ziet dus enkel de renners die aan hoge snelheid een prachtig landschap doorkruisen. Een pure actiefoto dus. Soms is een foto an sich gewoon al heel mooi.

05 Brutaliteit van het wielrennen

Tour de France door de lens van Kramon © Kramon

Dit is een beeld waarvan ik elke keer opnieuw stil word. Je ziet er Clément Berthet (FR) die zichzelf over de Col de Joux Plane sleurt. Al vroeg in deze etappe was hij betrokken bij een zware val. De vele kilometers die erop volgden waren voor hem een echte lijdensweg. Alleen en gehavend in het zadel met nog ettelijke hoogtemeters te gaan om de tijdslimiet (als je tijdens een etappe van de Tour de France te laat binnenkomt, wordt je uitgesloten van de rest van de wedstrijd) te halen. Ook dat is wielrennen. De manier waarop hij over zijn fiets hangt, zijn beschadigde kledij, de afwezigheid van toeschouwers... Fietsen doe je uiteindelijk alleen. En deze foto is een mooie illustratie daarvan.

06 De bergen liegen niet

Tour de France door de lens van Kramon © Kramon

Deze foto is genomen op de Tourmalet. Elke wielerfan kent die wel. Het is een mooie beklimming naast een prachtig dal. Dat vind ik ook leuk hier. Je hebt enerzijds de traagheid van de beklimming, maar ook de snelheid van het dalen. Het is een van de mooiste omgevingen waarin je je kan bevinden. Zeker als er geen wielerwedstrijd aan de gang is en je er helemaal alleen bent. Wat ik hier zo mooi vind, is de ruwheid van de omgeving. Zet er een wielrenner tegenover en je beeld straalt pure heroïek uit. Op deze foto zie je de bolletjestrui (die wordt uitgereikt aan de beste klimmer in het peloton) op weg om de volgende col te overwinnen. Alles komt hier dus samen.

07 Wout is in bloedvorm

Wout van Aert in de tijdrit door de lens van Kramon © Kramon

Wout heeft zijn Tour dan wel niet uitgereden, toch was ik er na deze etappe van overtuigd: hij heeft een hele grote kans om in augustus wereldkampioen te worden. Het is echt gek wat hij deze Tour getoond heeft. En ook al heeft hij niets gewonnen, hij heeft zichzelf opnieuw overtroffen. Derde worden in deze klimtijdrit als niet-klimmer is een waanzinnig straffe prestatie en toont dat Wout duidelijk een paar heel sterke vleugels heeft.

08 Machtige bergen

Tour de France door de lens van Kramon © Kramon

Dit is de Col du Grand Colombier. Het is geen hele hoge berg, maar ten opzichte van de omgeving ligt hij zeer hoog. Hij schiet erbovenuit. Als het peloton dan naar boven komt geslingerd, geeft dat mooie opportuniteiten om breed te schieten en het hele landschap mee te nemen. Die renners komen ook van daar helemaal beneden en op dit moment waren ze nog maar halfweg de beklimming. Het is dit soort beelden dat weergeeft wat voor prestaties die mannen elke keer opnieuw neerzetten.

09 All (W)out

Wout van Aert in de Tour de France door Kramon © Kramon

Dit is een van de laatste momenten in de Tour van Wout. Hier beklimt hij het hoogste punt van de Ronde van Frankrijk, de Col de La Loze. Die is zo'n 2300 meter hoog. Het is echt een heel prestatie die Wout deze Tour heeft neergezet met zijn gestel. Aan het begin van deze klim is hij nog een laatste keer all out gegaan voor zijn gele kopman Jonas Vingegaard (DK). En dat zie je Wout wel vaker doen. Helemaal voluitgaan voor zijn kopman en daarna geparkeerd staan. Dan zie je echt hoe diep hij gaat, niet veel renners kunnen dat. Daarna heeft hij de berg op zijn eigen tempo afgewerkt en aan het einde van de etappe is hij naar huis vertrokken om voor de tweede keer papa te worden. Heel ferm allemaal. Nog gekker dan de vorige jaren.

10 Fenomenale ambiance

Tour de France door de lens van Kramon © Kramon

De Tour is de Tour en je kan die niet los zien van wat het met zich meebrengt langs de wegen. Het hele circus passeert wekenlang miljoenen mensen die allemaal uren wachten om slechts een glimp van de renners op te vangen. Velen van hen reizen de hele Tour mee. Op deze foto zie je Les Amis du Tour, een fanclub uit Herentals. Grote Woutsupporters dus zoals je kan zien op de vrachtwagen in de achtergrond. Zij gaan de hele Tour lang mee en stralen een fenomenale ambiance uit.