De aankomende Nitro Rallycross-reeks wordt de start van het volgende hoofdstuk in Travis Pastrana 's al rijk gevulde en spectaculaire carrière. Toen hij de deuren van z'n huis en z'n achteruin - ook bekend als Pastranaland - opende, maakten we van de gelegenheid gebruik om hem even te vragen hoe je een offroad-legende wordt!

Je liet onlangs de camera’s toe in 'Pastranaland'. Een behoorlijke achtertuin is dat. Waar komt de inspiratie vandaan?

"Dank je! Dat was het doel, een 'one of a kind' belevenis creëren. Guy Cooper had Cooperland met een skelter toen ik opgroeide en ik denk dat ik nooit echt volwassen ben geworden."

Het lijkt wel een plek die constant in verandering is. Wat wordt er hierna gemaakt?

"Er is eigenlijk niet zoveel land hoor. Het verandert constant in functie van wat we nodig hebben en we bouwen wat we willen. Het helpt natuurlijk dat mijn vader in de bouw zit. Eigenlijk zijn we gewoon een groepje rednecks in een achtertuin!"

Je hebt ondertussen een behoorlijk uitgebreide cv...

"Mijn cv is inderdaad gevarieerd (lacht). Motocross was waar ik heen wilde, maar mijn vader en ooms raceten met auto's. De ene hield van dragracen, dus we hadden altijd dingen als bobcats om mee rond te rijden - dat deed ik al toen ik drie jaar oud was. We haalden dus een shovel uit, groeven jumps uit of reden met go-karts door de werkplaats. Ik wou van alles uitproberen."

"Mijn oom was quarterback voor de Denver Broncos in 1969 en 1970, maar hij raakte geblesseerd en begon weer te werken in de bouw en als lacrosse- en voetbalcoach op de plaatselijke universiteit. Hij werkt daar nog steeds. Papa zei dat hij de beste atleet van onze stad en staat was en niet genoeg verdiende om van die hobby een carrière te maken. Dus zei hij dat je er maar beter kunt voor zorgen dat je houdt van wat je elke dag doet. Anders is het al die blessures niet waard."

"Het was geweldig om met die mentaliteit op te groeien, want ik heb nooit iets gedaan voor het geld - ik deed het omdat ik er dol op was. In het begin hadden we het niet breed, mijn ooms betaalden mee de benzine en de plaatselijke dealer gaf ons een motorfiets. Mijn ouders verkochten de boot, de Harley en hadden twee hypotheken op het huis, dus ik weet dat geld echt wel ‘a huge deal’ was."

Motoren waren Travis' eerste liefde © Monte Isom/Red Bull Content Pool

Hoe zou je aan het einde van je carrière herinnerd willen worden?

"Ik hoop gewoon als de man waarvan mensen denken dat hij alles gaf wat hij had en dat ook altijd bracht. Iemand die altijd plezier bracht. Ik heb het gevoel dat ik de beste gentleman-chauffeur ben - Oké, misschien strijd ik voor die titel met Ken Block. We laten zien dat we een goeie mix zijn en op een goede dag kunnen we de besten ter wereld verslaan, maar we zijn niet Sébastien Loeb of een van de Formule 1-jongens. Maar het is leuk en we zijn goed genoeg om ons leven precies te leiden zoals we willen en manieren te vinden om buiten de lijntjes te kleuren."

Je nieuwste onderneming is Nitro Rallycross. Vertel eens?

"We waren helemaal klaar om van start te gaan en toen sloeg Covid toe. Een domper op de feestvreugde. Maar het is best goed dat we meer tijd hadden om deals met meer tracks uit te werken. Er komen vijf tracks in het eerste jaar - speciaal gebouwde circuits - en ik zal ze zelf bouwen of helpen met de jongens."

"Het doel is om het niet alleen voor fans, maar ook voor coureurs spannend te maken. Er moeten opties zijn waarbij verschillende auto's en fabrikanten de kans krijgen om goed te presteren op één circuit, terwijl een andere dan uitblinkt op een ander circuit. We zorgen dus voor een goeie mix. De chauffeurs zijn erg enthousiast maar zullen toch even schrikken als ze aankomen."

De lijst met uitgevoerde stunts is behoorlijk indrukwekkend: van jumps over de Grand Canyon tot de Theems. Wat is de gedachte achter een stunt?

"Het gaat minder om de stunts zelf en meer om de competitie, ook al voer je die competitie met jezelf. Ik hou ervan als iemand zegt dat iets niet kan, dan vind ik het heerlijk om uit te zoeken hoe ik het tegendeel kan bewijzen. Neem bijvoorbeeld de Backflip Superman - mensen zeiden dat het onmogelijk was omwille van de zwaartekracht. Dus hebben we beugels aan de koppelingshendels gelast zodat de armen die hendels zouden raken en je naar beneden zouden trekken. Dat was een behoorlijk coole, kleine ingreep. Er zijn dus heel wat van dat soort dingen waardoor stunts tegenwoordig gemakkelijk lijken."

Als je tussen twee en vier wielen zou moeten kiezen, wat kies je dan?

"Moeilijke keuze. Het leuke van twee wielen is dat je geen auto kunt dragen, maar een motorfiets wel. Je kunt met een motorfiets rechtstreeks van een showroom naar de competitie. Dat lukt niet met autoracen op topniveau."

Je vrouw is zelf een X Games-kampioene. Zorgt dat voor een competitief huishouden?

"Heel competitief (lacht). We overlappen elkaar niet in onze sporten, gelukkig maar. We willen winnen in alles wat we doen. Lyn-Z dacht erover na om naar de Olympische Spelen te gaan toen skateboarden opgenomen werd als Olympische sport. Dus won ze de Wereldkampioenschappen in 2019, waar ik zo trots op was. Maar ze vindt het leuk om moeder te zijn en was zelfs op het podium verdrietig omdat ze twee weken lang de kinderen had gemist. Ik ben gewoon blij dat iemand in de familie zo gegroeid is! Ze is geweldig in alles wat ze doet."

Travis tijdens de Crandon World Cup © Ryan Taylor/Red Bull Content Pool

Neem je als ouder minder risico’s dan vroeger?

"Nee, uiteindelijk wil ik dat mijn kinderen hun ouders zien hoe ze echt zien, zien hoe hard ze werken en iets doen dat ze graag doen. Zoveel vrienden gaan naar hun werk voordat hun kinderen opstaan en komen thuis als het donker is. Dat hoef ik gelukkig niet te doen. Ik ben vaak weg, maar als ik thuis ben, ben ik bij de kinderen. Ik laat ze graag de passie zien en werk graag aan dingen. Ik hoop dat dat een ding is dat ze meenemen; doe wat je maar wil, maar zet je ervoor in."