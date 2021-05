Het is geen verrassing dat mensen van de meest diverse pluimages League of Legends van Riot Games en Tencent spelen, aangezien het de afgelopen twee jaar wereldwijd meer dan 100 miljoen maandelijkse spelers wist te behouden. Tussen 2016 en medio 2018 zag de game een enorme daling van de spelersbasis (voornamelijk als gevolg van geforceerde meta-veranderingen en de verouderde mechanics), maar Riot Games slaagde erin om in de tweede helft van 2018 terug te slaan en kon sindsdien die crazy cijfers handhaven.

100 miljoen spelers, da's veel. En als je dit spel vaak speelt, zal je - zonder te willen veralgemenen – waarschijnlijk heel wat overeenkomsten opmerken in de verschillende personages die je tegenkomt tijdens je avonturen. Of je het nu leuk vindt of niet: deze 11 types spelers zal je maar al te vaak in je spelletjes tegenkomen , ongeacht je rang of divisie!

1. De Stille

Rammus © League of Legends

Deze speler heb je in twee soorten: degene die het spel gewoon speelt en effectief doet wat van hem verwacht wordt, en degene wiens invloed op het spel volledig draait om het spammen van de vraagteken-ping op zijn bondgenoten en die gaat dwarsliggen als hij zijn zin niet krijgt.

De eerste versie van De Stille is de zeer ondergewaardeerde ‘ rots van het team ’ die vaak doet wat nodig is om het team te helpen en die bereid is een voorsprong op te offeren als dit betekent dat het team het spel wint. Deze spelers lijken precies altijd op het juiste moment op de juiste plaats te zijn, alsof ze hun minimap door en door kennen en precies weten waar het vijandelijke team op de loer ligt. Het enige probleem met deze speler is dat je geen idee hebt van wat hij denkt of wat hij wil doen, afgezien van zeer vage ‘pings’.

De tweede versie van deze speler is iemand die in de hele game misschien hoogstens twee zeer passief-agressieve berichten heeft getypt, maar zijn aanwezigheid merk je meteen aan de ping-spam , die de oren teistert van al wie zo zot is om met een koptelefoon op te spelen. Soms pingt hij de jungler om de 15 seconden om zijn lane te krijgen, soms pingt hij de teleport van zijn midlaner als hij die niet meteen komt helpen, maar hij zal nooit iets naar je typen in de chat . Waarom doet deze speler dit? Heeft hij een chat-verbod misschien? Wordt hij volledig gevoed door woede, waardoor hij niet langer in staat is woorden te vormen? Wordt hij wild en verliest hij alle rede zodra hij de kleur rood ziet? We zullen het nooit weten...

2. De Flamer

League of Legends © League of Legends

De absolute tegenpool van het laatste type speler. Deze persoon zal je precies vertellen hoe hij over jou denkt, over je champion, je mechanics, je build, je Summoner Name en zelfs je keuze aan welke knop je Flash linkt. Deze speler kan typen met snelheden die voorheen onmogelijk werden geacht, waarbij de pure kracht van zijn vingers die op het toetsenbord knallen, trillingen aan de andere kant van de planeet kan veroorzaken.

Helaas gebruikt hij deze kracht enkel om je te zeggen hoe slecht je bent en je vervolgens te vragen de game te verwijderen. Deze speler heeft grondig onderzoek naar je gedaan en weet schijnbaar alles over je na een korte interactie van drie minuten. Hij weet genoeg om je te zeggen dat je niet in staat vooruit te komen en dat je nooit aan deze rang zult ontsnappen, zelfs al hebben jullie dezelfde rang. Deze persoon zou romans over jou en je kundigheid in de Summoner’s Rift kunnen schrijven, maar na de eerste twee alinea’s besef je dat hij zichzelf gewoon herhaalt en dit is nu de derde keer dat hij je vertelt de game te verwijderen.

Het enige voordeel is dat deze spelers vaak absoluut willen winnen en als je hun berichten kunt negeren (of ze gewoon kunt muten), zullen ze nog steeds samenwerken met het team om te proberen te winnen. Controleer de chat misschien niet al te vaak of overweeg deze persoon te unmuten totdat je in de vijandelijke basis bent geraakt en je hun nexus aan het neerhalen bent.

3. De speler die te veel LCS kijkt

Deze speler, ook wel bekend als de Twitch Fanboy , kiest kampioenen, runen en bouwt paden die populair zijn in een professioneel spel. Precies zoals zijn favoriete speler , ongeacht de matchup of teamsamenstelling. Deze speler kent zijn eigen beperkingen niet en zal uiteindelijk iets spelen waar hij niet bekend mee is en op zijn best bruikbaar is in die rol. Doe de moeite niet om die persoon te zeggen dat hij gewoon iets moet kiezen waar hij goed in is, want hij zal zijn keuze verdedigen door te zeggen dat team X afgelopen weekend met diezelfde keuze gewonnen heeft. En als jij denkt dat het een slechte keuze is, dan ben je niet goed bij je hoofd en ben je echt wel verschrikkelijk slecht in het spel. Als je het spel verliest, zal deze speler zijn hele team de schuld geven en zeggen dat het beter zou zijn gegaan als iedereen zijn keuze had gevolgd. Als je door een of ander wonder wint, zal deze speler exact dezelfde keuze maken in het volgende spel en ook in dat spel constant dwarsliggen. Als je hem in het volgende spel in het vijandelijke team ziet, camp hem dan en steel zijn LP (League Points)!

4. De Cynicus

Amumu © League of Legends

Deze speler geeft teamgenoten snel op en verlaat games bij het minste ongemak . De vijandelijke top laner behaalde first blood? Geeft zich ASAP over. Een vijandelijke jungler viel onze jungle binnen en stal de helft van de camps van mijn jungler? Het is voorbij, volgende game. Onze ADC heeft net cannon minion gemist? Noob team, meld je alsjeblieft. Hoewel er geen specifieke rol is die hier bijzonder slecht voor is, zijn games praktisch binnen de eerste tien minuten voorbij. Soms slaagt deze speler erin naar het volgende level door te stoten en zegt hij al GG in de pre-game lobby, enkel en alleen omdat zijn team Yasuo niet heeft verbannen of zoiets.

5. De speler die je nooit iets kan verwijten

Deze speler is nooit verantwoordelijk voor het verlies van een game. Hij is koppig, eigenwijs, en begrijpelijkerwijs gefrustreerd bij elke hachelijke situatie, waardoor hij meteen iedereen behalve zichzelf de schuld geeft . Net keihard onderuit gegaan in een team fight? Het team focuste niet genoeg op de carries. Net beroofd door een jungler, terug geteleporteerd naar je lane en daarna opnieuw beroofd? Noob jungler hielp niet. Heb je net de gezondheid van het hele vijandelijke team naar beneden gehaald? Het was een gemakkelijk gevecht en hij had zich tegen het vijandelijke team moeten keren. Zijn ultimate volledig omgeblazen? Het spel loopt te traag en Riot heeft betere servers nodig. Net een 1 op 1 verloren? Die champion is kapot en het was GG zodra ze door de pick-and-ban werden gelaten.

6. Het kind (letterlijk)

Rechttoe rechtaan: er zit ongetwijfeld letterlijk een kind in elk spel waarvoor je in de queue staat, en de kans is groot dat zijn mechanics beter zijn dan de jouwe. Oude spelers zijn geen partij voor hun snelle vingers en snelle gameplay , dus kunnen we maar beter opzijgaan voor de volgende generatie. Deze speler heeft vandaag wat extra vrije tijd en die gaat hij gebruiken om je LP te pikken.

7. De schaapsherder

Swain © League of Legends

Deze speler doet zijn uiterste best om zijn team bijeen te houden en doelen of power plays na te streven. Helaas, deze Schaapsherder is gedoemd om vast te lopen in een cyclus van solo-queue en wanhoop. Hij ziet zichzelf als een leider, een baken van hoop voor een solo-queue en iemand die zeer bekend is met de macrokant van het spel, in staat om teamwork en cohesie te creëren met vier volslagen vreemden. Wat deze speler echter steeds vergeet, is dat hij solo in de queue speelt en dat de kans klein is dat zijn team hem steunt of met hem wil spelen. Het is veel waarschijnlijker dat de rest van het team rondrent, zijn eigen ding doet en de andere kant van de kaart negeert. Af en toe zal deze speler succes hebben met deze methode, maar dat lukt maar één keer om de dozijn spelletjes.

8. De Off-Role Speler

Dit is de speler die in de rij stond voor zijn twee hoofdrollen en uiteindelijk een andere rol moest spelen. Doorgaans is dit de ultieme “kruis-of-munt”-speler, aangezien hij ofwel nuttig (of dienstig) is ofwel volledig onzichtbaar . In beide gevallen heeft de Off-Role Speler iedereen in all-chat al laten weten dat hij deze rol normaal niet speelt en dat als hij zijn hoofdrol zou spelen, de game vrijwel al beslist zou zijn. Het is erg moeilijk om te voorspellen wat je met deze speler zult krijgen, maar of je nu wint of verliest, hij zal al zo’n vijftien keer gezegd hebben dat hij off-role speelt nog voor de laning-fase nog maar begint.

9. De Metapionier

Singed © League of Legends

De Metapionier kan die extreem frustrerende teamgenoot zijn die items bouwt op een kampioen die nergens op slaat, maar het ooit in een ARAM heeft gezien. OF hij kan een genie zijn dat zojuist de meest krachtige combinatie in het spel heeft gevonden. Helaas is het zeer onwaarschijnlijk dat de persoon in je solo-queuespel zojuist een nieuwe meta heeft gemaakt. Vaker wel dan niet, zijn ze gewoon aan het dwarsliggen in close-games omdat ze het spel niet willen spelen zoals de meeste mensen het spelen.

Deze speler noemt elke impopulaire kampioen en gebouwd item 'the tech' en beweert baanbrekend te zijn in een nieuwe speelstijl, zelfs als die speelstijl betekent dat zijn vier teamgenoten de game zelf niet kunnen spelen. Elke kritiek of vragen over zijn keuze van item/personage/runen (of een combinatie van een van de drie) zal worden beantwoord met een preek over hoe je 'gewoon een slaaf bent van het meta en pro-spel', terwijl hij net een innovator is en iets nieuws probeert. Dit lijkt vaak ten koste te gaan van het plezier van de anderen.

10. De ‘Smurf’

Deze speler begint elke lobby door te zeggen dat hij ervoor zal zorgen dat je het spel zal winnen op voorwaarde dat je hem gewoon zijn favoriete rol/favoriete kampioen geeft , waardoor het spel in wezen een absolute eenzijdige slachting wordt. We betreden elke lobby, bang om iemand te zien die beweert een smurf te zijn, maar allesbehalve een kleine blauwe figuur is die in een piepklein paddenstoelhuisje woont. Soms bevinden we ons in die staat van gelukzaligheid vlak voordat je in slaap valt om dan plotseling de 'geef me de mid lane, ik smurf'-echo te horen net voordat we wakker worden, badend in het zweet.

11. De Échte Smurf

Deze speler is in feite aan het smurfen in jouw ranked game en zal hoogstwaarschijnlijk jouw niveau ver overtreffen . Vergis je niet, hij heeft het spel doorlopen en of je nu wel of niet aan de winnende kant van deze smackdown stond, je herinnert je nog levendig dat je dacht "waarom richt dat personage zoveel meer schade aan tijdens het spel?"

Leuk om te doen: 'Smurf of Booster?'. Daarbij volg je bepaalde smurfen en, na ongeveer een week of twee, kijk je of ze nog steeds dezelfde champions spelen, met dezelfde mensen spelen (smurfen gaan vaak in duo in de queue), dan wel of ze nog steeds op hetzelfde niveau spelen als toen ze in je spel zaten