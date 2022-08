UCI Wereldbeker Mountainbike voorlopig klassement 2022

Van 2 tot 4 september kunnen mountainbikeliefhebbers hun hart ophalen op Red Bull TV tijdens de laatste manche van de UCI Wereldbeker Mountainbike in het Italiaanse Val di Sole. Na de manche van afgelopen weekend houdt de wereldbeker nu even een pauze zodat de renners zich kunnen voorbereiden op het WK dat plaatsvindt van 24-28 augustus in Les Gets. Dat geeft ons ook de tijd om de 'standings' eens op een rijtje te zetten. Liggen de eindwinnaars al vast of kunnen er in Val di Sole nog belangrijke punten gesprokkeld worden?