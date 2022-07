De ultieme fietsplaylist om je 'in the zone' te krijgen

De uren en minuten voor een race zijn cruciaal. Het lichaam moet in topconditie zijn, en daarvoor zijn een goede opwarming en fysieke voorbereiding heel belangrijk. Maar de geest is minstens even belangrijk! Heel veel atleten luisteren daarom naar muziek terwijl ze zich klaarmaken voor hun wedstrijden. De juiste beat, bass en lyrics kunnen je in de perfecte headspace brengen, zodat je kalm en gefocust bent en helemaal klaar om te presteren.

De uren en minuten voor een race zijn cruciaal. Het lichaam moet in topconditie zijn, en daarvoor zijn een goede opwarming en fysieke voorbereiding heel belangrijk. Maar de geest is minstens even belangrijk! Heel veel atleten luisteren daarom naar muziek terwijl ze zich klaarmaken voor hun wedstrijden. De juiste beat, bass en lyrics kunnen je in de perfecte headspace brengen, zodat je kalm en gefocust bent en helemaal klaar om te presteren.

De uren en minuten voor een race zijn cruciaal. Het lichaam moet in topconditie zijn, en daarvoor zijn een goede opwarming en fysieke voorbereiding heel belangrijk. Maar de geest is minstens even belangrijk! Heel veel atleten luisteren daarom naar muziek terwijl ze zich klaarmaken voor hun wedstrijden. De juiste beat, bass en lyrics kunnen je in de perfecte headspace brengen, zodat je kalm en gefocust bent en helemaal klaar om te presteren.