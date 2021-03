Valheim is de 'next big survival game' die je absoluut eens moet geprobeerd hebben. Maar wie begint aan deze indrukwekkende Viking-ervaring , kan al snel overweldigd worden door de ambitieuze opzet. En daarom: 10 tips voor beginners die je een heel eind vooruit helpen om het leven na de dood langer te - ahem - overleven!

Luister naar je maag

In Valheim kan je niet verhongeren, want je bent al dood. Anderzijds betekent meer voedsel in je lijf wel een hogere maximum gezondheid en stamina. Ironisch genoeg brengt voedsel na een tijdje ook je gezondheid weer op peil. Wil je dus niet bij de eerste vijandelijke treffer al neergaan, dan ren je beter niet rond met een lege maag, maar slok je elke raspberry of mushroom die je kan vinden op of bewaar je die voor later.

Ken je biomes

Vrij vertaald zijn 'biomes' omgevingen waar Valheim er verschillende van heeft met elk hun specifieke eigenschappen. Zo zijn weilanden de veiligste plekken en dus ideaal om je eerste basis in te bouwen, zijn wouden een bron voor hout en koper en vind je in de moerassen later ijzererts.

Valheim © Iron Gate

Een tuinhok volstaat

De verleiding is groot om zo snel mogelijk je eerste verblijf tot een fort of versterkte bungalow te maken, maar dat is voor je eerste dagen in Valheim eigenlijk niet nodig. Een schamel tuinhok met een bed (en later een deur en een kampvuur) volstaat tot je later en waarschijnlijk ergens anders je eerste echte basiskamp bouwt. Spendeer dus in de beginfase je voorraden vooral aan gereedschappen en andere nuttige dingen.

Oefening baart kunst

Hoe vaker je in Valheim iets doet, hoe beter je er uiteraard in wordt. Er zijn in totaal 15 skills die je kan upgraden of perfectioneren: van rennen en zwemmen tot vechten met een speer, knots, bijl, zwaard... Oefen zoveel mogelijk op vijanden die je makkelijk kan verslaan,- of op rotsen en andere voorwerpen die je als een veel veiliger trainingsdummie kan gebruiken. Let er wel op dat je voor een trainingssessie voldoende voedsel voorradig hebt, want oefenen vraagt behoorlijk wat stamina.

Valheim © Iron Gate

Houd je geur onder controle

Jij ruikt jezelf misschien niet, maar dat hert of ander wild dier waar je op jaagt weet ongetwijfeld wel dat je in de buurt bent. Gelukkig weet je dankzij een schermindicator altijd precies hoe de wind staat. Houd daar rekening mee zodat je niet gedwongen wordt tot een vegetarisch dieet.

Vul je inventory op een slimme manier

Raap niet willekeurig alles op wat je tegenkomt, want je inventory is niet eindeloos groot. Een dozijn bessen is bijvoorbeeld heus wel genoeg, terwijl hout eigenlijk altijd wel handig is. Als je op iets helemaal nieuws stuit, raap je dat natuurlijk wel best een keertje op, want misschien hangt daar wel een nieuwe blauwdruk aan vast waarmee je weer iets kan maken.

Recyleer

Je stuit regelmatig op oude, vervallen gebouwen waar je nog heel wat voordeel uit kan halen. Zet er een workbench naast, haal je hamer boven, sloop het gebouw en stop de bruikbare stukken in je inventory. Er zijn maar weinig acties in Valheim die je zo veel resources opleveren voor zo weinig moeite!

Valheim © Iron Gate

Vermijd dat je doorbakken wordt

Iets wat veel beginners overkomt, is dat ze in hun eigen kampvuur gaan staan. Per ongeluk uiteraard, maar dat maakt het geen minder stomme manier om schade op te lopen. Een goede truc om dit te vermijden, is om een lage houten omheining rond je vuur te plaatsen.

Maak optimaal gebruik van gratis reparatie

Het is logisch dat je wapens, je uitrusting en je gereedschap slijten bij elk gebruik. Waar het in elke andere game geld of voorraden kost om die terug in perfecte conditie te krijgen, kost je dat in Valheim enkel een trip naar de workbench. Handig!

Stappenplan: van start tot de eerste boss

Verzamel hout en steen. Maak een stone axe, een hammer en een club. Zoek en vind een vlakke locatie voor je basiskamp in de buurt van water, bomen en flint. Bouw een workbench met daarboven een dak, een kampvuur, een bed, een chest en een cooking rack. Slaap in het bed om een spawnpoint te creëren. Jaag en verwerk dan een heleboel boars en maak een flint knife, crude bow, rag pants, wood shield en flint spear. Oefen met bow en spear om daarna twee herten te jagen en doden - houd hierbij rekening met de wind. Rust uit, eet voldoende, repareer je materialen en neem wat extra voedsel en de twee deer trophy’s mee om de eerste boss te sumonnen.