Yoru is een infiltrant en duelleerder die in de patch voor Valorant Episode 2, Act 1 is toegevoegd. Het karakter is ontworpen als infiltrator: de ontwikkelaars bij Riot hebben hem speciale vaardigheden gegeven waarmee hij van de ene locatie naar de andere kan warpen en erg vervelend kan zijn voor de tegenstanders.

De officiële beschrijving van het karakter door Riot luidt: 'Yoru's kunnen zich overal in de map verschuilen en er onheil veroorzaken en frags halen.' De studio wilde spelers de kans geven om als een energieke infiltrator te spelen en ten volle te genieten van de razendsnelle chaos die de agent met het paarse kapsel met zich meebrengt. Als het spel nog nieuw is voor je, zou Yoru wel eens een lastig personage kunnen zijn, maar voor de (iets) meer ervaren spelers zal hij makkelijker inzetbaar zijn.

Hieronder vind je een handleiding om je te helpen het meeste uit Yoru te halen in Valorant!

Yoru – Overzicht

Om Yoru's rol in de steeds groeiende Valorant-wereld te begrijpen, kijken we best even naar Riots plannen bij de ontwikkeling van het personage. 'We speelden al jaren met het concept 'stiekeme infiltratie', maar vonden er nooit echt een plaats voor in het spel, zegt Riot in een developer's diary. 'Door van nul te beginnen, konden we een agent creëren die helemaal in het thema van die 'stiekeme infiltratie' staat.'

Als je met Yoru speelt, zijn er dus twee kernwoorden die je moet onthouden: 'stiekem' en 'infiltratie' . Yoru is niet sterk en presteert niet bijster goed in 1v1-gevechten. Met een goed plan en een goede voorbereiding vóór je acties zal je karakter het wel goed doen. Er is in Valorant maar één karakter zoals Yoru en niemand speelt op een vergelijkbare manier als hij. Dat kan in jouw voordeel werken.

Lothar, de Valorant-streamer en esports-persoonlijkheid noemde Yoru een 'veeleisende, maar goed uitgebalanceerde held' en dat lijkt ons een prima analyse. Hoewel Yoru een 'high skill ceiling' heeft, denken de meeste professionele spelers (voorlopig) niet dat het nieuwe karakter te sterk is. Hij vraagt gewoon om een andere aanpak dan de courante Valorant meta. Yoru is niet enkel goed om door de vijandige linies te breken, hij kan ook als sterke verdediger ingezet worden.

Yoru – Vaardigheden

Als je met Yoru speelt, wil je zeker gebruikmaken van zijn dimensietripjes © RIOT

We maakten een lijst van wat Yoru allemaal kan, en hoe je zijn vaardigheden best gebruikt:

C: FAKEOUT. Basic. Geeft je een echo die voetstappen imiteert zodra je die vaardigheid activeert. Schiet om te activeren en de echo uit te sturen. Gebruik alternatief vuren om een echo ter plaatse te planten. Je kan de inactieve echo al vooruitsturen. Werkt 10 seconden.

Een Fakeout is sluwe vaardigheid die inspeelt op een van de belangrijkste kenmerken van Valorant: voetstapdetectie. Als je je Fakeout slim plaatst, kan je een vijand ongezien flankeren en de actie forceren in de richting die jij wil, of je kan zo terrein winnen terwijl je team neergeslagen wordt. Door sluw en slim te spelen helpt deze vaardigheid je om je vijanden te verrassen. Ook handig: de vaardigheid kan met vertraging gebruikt worden. Dat komt goed uit voor nóg listigere acties en valse snelle aanvallen.

E: GATECRASH. Specifieke karaktereigenschap. Kies deze vaardigheid om een rift-ankerpunt te gebruiken. Schiet om het ankerpunt ergens voor je te plaatsen. Gebruik alternatief vuren om het vast te zetten. Activeer de vaardigheid om naar het ankerpunt te teleporteren. Werkt 20 seconden.

Gatecrash is een rift-ankerpunt waarmee Yoru kan teleporteren binnen een bepaalde tijdsspanne. Deze vaardigheid kan je goed gebruiken om ver achter de vijandelijke linies te raken. De vaardigheid heeft echter ook andere voordelen: vijanden kunnen er doorheen schieten en jij kan het dus als lokmiddel gebruiken! De tegenstanders denken dan namelijk dat ze een zwakke plek in je achterste linie hebben gevonden, maar zodra ze dicht genoeg bij de rift zijn kan je hen samen met je hele team uitschakelen. Het is ook een hele goede manier om te ontsnappen uit gevechten die je nooit zou winnen.

Q: BLINDSIDE. Basic. Pas Blindside toe om een onstabiel fragment uit de realiteit te trekken. Schiet om het fragment af te vuren. Bij contact met een hard oppervlak in de echte wereld gaat er een flits af. Werkt 1 seconde.

Dit is een eenvoudige actie: Blindside werkt als een soort granaat die meer voor afleiding dan voor damage zorgt. Het is vergelijkbaar met Flashbangs uit Call of Duty. Blindside is erg handig als je tot achter een vijand bent geslopen: je kan die vijand nu verblinden en de finale afwerking aan je team overlaten. Onthoud wel dat je het fragment tegen een muur moet gooien. Als je Blindside goed gebruikt, kan die voor het verschil zorgen in een 1v1-gevecht.

X: DIMENSIONAL DRIFT. Ultimate. Kies een masker waarmee je tussen dimensies kan kijken. Schiet dan om naar Yoru's dimensie te driften. Daar kan je niet gezien of geraakt worden door vijanden daarbuiten. Werkt 9 seconden.

Dankzij de Dimensional Drift kan Yoru volledig onzichtbaar worden en onopgemerkt over de map bewegen. Zowel het puur visuele karakter als zijn aura zijn zo goed als helemaal verstopt, tenzij Yoru vlak bij een andere speler staat. In deze modus kan je gewoon voorbij Sova's en Cyphers gadgets lopen: je bent zo goed als onkwetsbaar tijdens het infiltreren. Overleg zeker met je teamgenoten om te bepalen of je best als afleiding wordt ingezet, of net om nieuwe wegen vrij te maken om een vijand van de overal te kunnen aanvallen. Met de juiste configuratie kan een ultimate elk gevecht in jouw voordeel laten uitdraaien.

Yoru – De beste tactieken

Yoru is ontwikkeld om aan te vallen langs de flanken © RIOT

Je kan Yoru het beste inzetten als scout of ranger. Zo kan hij het team informeren over de bewegingen en opstellingen van de vijand. Treiter de flanken met Gatecrash en Dimensional Rift en tracht eenvoudigere slachtoffers uit te kiezen voor quick duels zodra je de bovenhand hebt. Met Blindside kan je een tegenaanval afslaan.