Als je van games als Fortnite, Warzone of Apex Legends komt, dan is het schieten in Valorant waarschijnlijk even wennen . Heb je meer dan eens afgevraagd waarom tegenstanders altijd sneller zijn dan jij? Na het lezen van deze Valorant aim tips weet jij precies hoe de vork in de steel zit.

Oefening baart kunst. Daarmee trappen we natuurlijk een open deur in, maar dat betekent niet dat het niet waar is. Voordat je een potje begint raden we je aan even de

; en het loont zeer om deze goed te kennen. Ook kun je hier oefenen met de Operator, wat het sterkste wapen is in het spel. Dit wapen vereist een andere aanpak dan de rest van de wapens. We raden aan om altijd 30 minuten te oefenen en op te warmen, maar zorg ervoor dat je het leuk blijft vinden. Een paar minuten oefenen is beter dan niet oefenen!

In tegenstelling tot games als Call of Duty en Battlefield is je wapen in Valorant enorm inaccuraat als je beweegt. Het belangrijkste is om de tijd te nemen en een

