Valorant is anders dan de meeste tactische shooters, omdat je hier speelt met karakters die in verschillende klassen zijn verdeeld. Voor het begin van een ronde kopen de spelers geen hele hoop uitrusting, maar een beperkt aantal vaardigheden en/of wapens. Voor de perfecte teamsamenstelling moet je de juiste agenten kiezen voor de match begint én moet je er zeker van zijn dat die agenten de nodige vaardigheden hebben om te winnen.

Wij zetten hieronder alles wat je moet weten over strategieën, verdediging en aanval in Valorant op een rijtje. Zo is jouw team helemaal klaar voor Red Bull Campus Clutch!

Het zit 'm in je uitrusting

Volgens zeek is er geen enkele onmisbare agent die ieder team zou moeten hebben. 'Je agenten hebben wel een zekere uitrusting nodig. Rookbommen zijn bijvoorbeeld echt een must, maar je kan daarvoor kiezen uit alle agenten die rookbommen kunnen gooien. Je selecteert dus best een die aansluit bij je speelstijl', zegt hij.

Het gaat dus eerder om de soorten uitrusting die een agent heeft, en niet zozeer om de agent zelf. Zeek verklaart ook nog dat er geen must-have-agent is die bij iedere map past : 'Het is altijd afhankelijk van de map'.

De G2-ster voegt eraan toe dat er momenteel nog geen echte meta is: 'Alle teams hebben een unieke aanpak en ze kiezen agenten die bij hun speelstijl passen. Er is helemaal geen meta.'

Dat betekent echter niet dat je team zomaar vijf willekeurige agenten kan kiezen, omdat ze daar nu eenmaal goed mee spelen. Zeek legt ook nog uit dat 'vijf duelleerders eerder zwak staan tegenover een operator, aangezien er dan geen rookbommen of flashbangs zijn om bepaalde knelpunten over te steken. Je moet bovendien heel de tijd dezelfde speelstijl aanhouden, waardoor je voorspelbaar wordt.' Zorg er dus voor dat je voldoende verschillende uitrusting in je team brengt, zodat je af en toe eens van aanpak kan veranderen. Hoe meer uitrusting, hoe meer opties!

Haal het meeste uit verschillende rollen

hebt gelezen, weet je al dat agenten verschillende rollen kunnen opnemen. Daarover vertelt zeek dat het wel wat verschilt van map tot map, maar wat zeker is: op T-side moet je een entry fragger, een lurker, een ondersteunende speler én een speler met een operator inschakelen. CT-side zit anders in elkaar, daar kan je beter twee ankerspelers plaatsen. Ankerspelers worden ingezet om een site helemaal alleen te verdedigen. Cypher en Viper zijn goede voorbeelden van agenten die dat kunnen doen. De ankerspelers worden bijgestaan door twee ondersteunende spelers en een eigen operator.