Valorant heeft, zoals elke team shooter, heel wat geheimen en termen waar een gemiddelde gamer zijn hoofd(telefoon) kan over breken. Wat is een entry fragger? Waarom is trading goed voor bepaalde teams, maar niet voor allemaal? Wat is economy? En waarom kan je die Op nooit betalen? Trouwens, wat is een Op?

Hieronder vind je een uitgebreide lijst van termen die je als Valorant-speler zou moeten kennen!

Ability trading

Een manier voor aanvallers om het water te testen en voor de verdedigers een manier om de aanvallers af te houden of te vertragen. Karakters met aoe (area of effect)-vaardigheden zoals rookbommen, flashbangs of vaardigheden die heel wat schade veroorzaken, kunnen een aanval vertragen of verdedigers uit hun goede posities lokken. Het zijn reactieve acties om het voordeel van de vaardigheden van de tegenstander teniet te doen.

Ace

Als één speler de vijf tegenstanders alleen uitschakelt in een ronde, heet dat een 'ace'. Het gebeurt wel eens dat teamgenoten zich terugtrekken in het voordeel van een andere speler, zodat die de ace kan behalen. Het wordt een Team Ace als elke speler van het team een tegenstander uitschakelt in een ronde. Een goed voorbeeld van een sterke samenwerking!

Aggro

Een speler die 'aggro' of agressief speelt, verraadt zijn positie met opzet en haalt zo de aandacht van de vijand naar zichzelf. Agressief spelen kan dienen om een flanker de kans te geven vanuit een onverwachte hoek aan te vallen, of om een lang gevecht een andere wending te geven. Als een speler aggro speelt, zullen de meeste wapens wel op hem gericht zijn.

Counterstrafe

In Valorant is je eerste schot altijd het nauwkeurigste, tenzij je als een bezetene rondspurt en -schiet. Wat is counterstrafe dan? Je kan als speler plotseling van looprichting veranderen met A of D. Als je op het middelpunt van je beweging schiet, dus nét voor je de andere richting uitgaat, kan je veel nauwkeuriger schieten.

Cubby

Een gaatje in een muur of een hoekje waar een speler zich kan verstoppen en wachten tot een vijandelijke speler voorbijloopt. Er zijn verschillende cubbies per site en per map.

Dink

Een hoofdschot. Bij zo'n schot hoor je een ander, opvallend, geluid. Met zo'n treffer schakel je je vijand meestal uit, maar de uitrusting van de tegenstander of de sterkte van je wapen bepalen ook veel.

Double set up/Double up

Twee spelers, meestal verdedigers, gebruiken precies dezelfde plek om de peekende tegenstander te overrompelen. Een veelgebruikte plek voor een 'double set up' of 'double stack' is in het midden van de map (de zogenaamde 'map split'). Daar gaat een speler bovenop een andere speler staan om een langere zichtlijn te hebben zodat ze niet moeten peeken aan het begin van een ronde.

Wanneer een team kiest voor een double stack, hebben ze vaak de mogelijkheid om hun plek snel te verlaten zodat een van de spelers snel kan roteren en de andere het midden van de map kan verdedigen. Een team dat vier of meer spelers op één kant van de map verzamelt doet aan 'stacking'.

Double swing

Deze term wordt gebruikt wanneer twee spelers bij een agressieve aanpak samen uit hun schuilplaats komen om een tegenstander uit te schakelen of een trade af te dwingen. Aan de aanvallende kant wordt de tactiek toegepast om vroeg te kunnen peeken, aan de verdedigende kant kiezen spelers er eerder voor als hun team minder spelers heeft dan de tegenstander en ze nog snel proberen te winnen.

Twee doelwitten kunnen de tegenstander verwarren, het is dan niet even duidelijk op wie hij precies moet richten. Anderzijds kan het ook leiden tot een aanval op één van de twee, waardoor de andere speler tijd krijgt om een trade af te dwingen of om alle tegenstanders uit te schakelen.

Economy (Econ)

Het geld waarover een speler beschikt en hoe hij het gebruikt. Het aantal gedode spelers, geplante bommen, assists en gewonnen rondes bepaalt hoeveel geld een speler de volgende ronde over heeft om aan wapens en vaardigheden te spenderen. Door onverstandig om te springen met het geld, kan een speler in de problemen komen en geen duurdere wapens meer kopen.

Er zijn heel wat scenario's waarbij economy een rol speelt. Door een ronde te beginnen met enkel een pistool en een Operator of Vandal te stelen van een tegenstander kan je de economy van je team en de economy rating van een individuele speler aanzienlijk verbeteren. Je kan je economy ook gezamenlijk verbeteren, bijvoorbeeld wanneer een speler zijn SMG upgradet voor een geweer en een teamgenoot zijn oude wapen kan overnemen in plaats van een nieuw te moeten kopen, waardoor die geld kan sparen.

Entry fragger

Meestal een sterke duelleerder (zoals Reyna, Jett of Phoenix) die het team aanvoert in een gevecht en als eerste contact maken. Zulke spelers hebben niet per se de beste statistieken en worden veelal het vaakst gedood. Een goede entry fragger maakt vooral zo veel mogelijk plaats voor zijn team en tracht nog een tegenstander of twee te doden, voor hij zelf wordt uitgeschakeld.

Fake defuse/Ninja Defuse

Een bom ontmantelen terwijl er nog vijandelijke spelers in leven zijn. Zo worden die uit hun schuilplaatsen gelokt en gedwongen om te vechten. Zodra het ontmantelgeluid klinkt, stopt de speler die de Fake Defuse uitvoert daarmee, gaat hij agressief spelen en verrast hij de tegenstanders die de bom hadden geplaatst.

De bom ontmantelen voor het verdedigende team doorheeft wat er gebeurt, is een Ninja Defuse.

Feeding

Te agressief spelen of driest een site binnenlopen zonder vooraf te controleren. Je kan feeding snel identificeren, namelijk als de spelers snel sterven, elke ronde uitgeschakeld worden of gevechten aangaan die ze absoluut niet kunnen winnen.

Flick

Of je goed raak kan schieten heeft meer met mikken te maken dan met snelle muisbewegingen ('flicking'). Maar soms verschijnt er plots een tegenstander waar je hem niet verwachtte en moet je je muis wel flicken om te schieten. Zulke flick shots zijn moeilijk, maar ze zien er zo spectaculair uit.

Force a rotate

Je tegenstander dwingen om van plaats te veranderen. Door veel spelers in te zetten op een van de bomplaatsen wordt het andere team gedwongen op jullie tactiek te reageren en wordt een andere plaats op de kaart kwetsbaarder. Je zal zien dat sommige teams proberen die maprotaties uit te lokken bij het andere team door met een groepje een bepaalde site aan te vallen, maar de bom met een kleiner ploegje naar de andere A of B of C site te sturen, ervan uitgaand dat deze leeg zal zijn. Het kan ook later in een ronde gebeuren, als de tijd dringt en er nog niet veel vooruitgang is geboekt op de eerste bomplaats.

Frag/Pick

Wanneer een speler een tegenstander doodt, heet dat een 'frag' of 'pick', afhankelijk van de commentator.

Full buy

Als een speler meer dan 4500 credits heeft, kan hij voor een 'Full buy' kiezen en alles inkopen wat hij kan: een rondebeslissend wapen, een volledig schild en alle vaardigheden. Een Op en een machinegeweer kosten respectievelijk 5000 en 2900 credits: dure, riskante aankopen die je niet aan de tegenstander wil verliezen. Full buys gebeuren meestal pas na de eerste drie rondes, nadat de teams zich financieel hebben opgewerkt. Eerst kopen ze pistolen, dan wapens uit de middelste prijscategorie en ten slotte gaan ze voor het zware geschut.

Heaven/Hell

Deze term wordt gebruikt om een plaats aan te duiden waar de hoogte van belang is. Je zal 'heaven' of 'hell' vaak horen in maps met een goede plek voor een scherpschutter of een ergens waar een speler zowel van op de grond als van hogerop kan campen. Verdedigende teams verdelen hun aandacht vaak tussen de toegangspunten en heaven.

Aanvallende teams kiezen er vaak voor om heaven snel in te nemen. Zo kunnen ze het voordeel van hun vijand overnemen en zelf van hogerop spelen. Naarmate de ronde vordert en een bomplaats verdedigd moet worden, zoeken de spelers creatieve manieren om dichterbij te geraken en gebruiken ze de voordelen die heaven en hell kunnen bieden.

Hookah

De korte B-positie op Bind. een kleine ruimte tegenover de teleporter-uitgang, vanwaar de aanvaller een goede positie heeft op de B site.

Molly

Een molly is een karaktervaardigheid die je kan gooien; een granaat met een snelle ontsteking die lang blijft branden. Zowel Killjoys als Brimstones Nanoswarm zijn molly's. Phoenix kan vlammen gooien, dat kan je ook als een molly beschouwen. Het woord is afgeleid van 'molotov', omdat die ook lang blijft branden en zo dus ruimte vrijmaakt.

Money in the bank

Een team dat enkele ronden op rij heeft gewonnen en niet veel heeft moeten uitgeven om nieuwe wapens en vaardigheden te kopen. Je geldvoorraad stopt op 9000, dus vaak zie je de rijkste spelers in je team wapens kopen voor zij die in de vorige ronde wel gestorven zijn, zodat ze het geld optimaal spenderen.

Geld bouw je op door goedkope wapens te kopen, een licht schild en een minimum aan vaardigheden. Als het wat moeilijker gaat is het soms beter om een ronde op te offeren zodat je meer geld overhoudt om later een betere uitrusting te kopen.

One tap

Als een speler al zodanig gewond is dat hij nog maar één muisklik of trigger flick verwijderd is van de toeschouwermodus.

Op

Een 'Operator' of 'Op' is een scherpschuttersgeweer, het duurste geweer in Valorant. Dit wapen is dodelijk als het door de juiste speler gebruikt wordt: het kan de meeste tegenstanders met één schot uitschakelen, ook als die een volledig schild hebben, en je kan er heel ver mee om je heen kijken. Je zal in het spel veel horen praten over de Op.

Orb pick up

Er liggen heel wat 'ultimate orbs' (orbs waarmee je een punt toevoegt aan je ultimate vaardigheid) verspreid over de maps. Twee liggen vlak bij de spawngebieden en een aantal bevinden zich bij de toegangspunten van de bomplaatsen. Een 'ultimate orb' geeft je Ult Meter een extra punt, maar maakt wel een geluid als je hem opraapt, waardoor je enkele seconden lang een makkelijk doelwit bent. Toch zijn er genoeg redenen om een orb op te rapen. Teams kunnen ervoor kiezen om een specifieke speler meer orbs te laten verzamelen, zodat die een sterkere ultieme vaardigheid kan opbouwen.

Peek/Jiggle peek

'Peeking' is snel achter een hoekje gluren om vijandelijke posities te ontdekken en mogelijk - zonder al te veel risico - een schot uit te lokken. 'Jiggle peeking' is ongeveer hetzelfde, maar sneller en korter. Door een jiggle peek is een speler een klein, moeilijk doelwit maar lokt hij hopelijk wel een schot van de tegenstander uit. Probeer dit zeker te doen als je weet dat er een Op aan de andere kant staat.

Een speler uit peeken gebeurt wanneer de vijand op een andere teamgenoot geconcentreerd is of als je net een double swing uitvoert. Als je dit doet kan je teamgenoot aanvallen met het comfort dat iemand je blinde hoek afdekt. De speler die de andere peekt zou in een vuurgevecht de kills moeten oprapen, want de focus ligt niet op hem.

Pistol round

De eerste, soms ook de tweede ronde van een spel, waarbij de beide teams enkel een handwapen kunnen betalen, eventueel met een paar extra vaardigheden. De strategie in zulke pistoolrondes verloopt anders dan in de latere rondes.

Playing off angle

Als je een ongewone plek of hoek kiest op de map in de hoop dat de vijand verrast wordt, aangezien ze die plaatsen normaal gezien niet nakijken. Jett is heel mobiel en kan zo dus makkelijker ergens bovenop geraken waar anderen niet kunnen staan, zij speelt dus op die manier vaak een 'off angle'.

Playing slow

De rondes kunnen in Valorant erg lang duren, waardoor je in een 'best of 25' heel wat verschillende strategieën kan toepassen. Zo kan een team wachten tot de verdediging het wachten beu wordt en zelf komt aanvallen. Soms kunnen ze ook enkel op verkenning gaan of in hun eigen achterlinie blijven en pas laat tot de aanval overgaan om het andere team onder druk te zetten. Door traag te spelen kan een team het gebruik van vaardigheden uitlokken bij de tegenstander.

(Insert A B or C) Point long and short

Elke positie heeft twee ingangen, afhankelijk van de bomplaats en van de map. De toegangspunten aan het verste einde van de map, met lange zichtlijnen en goede posities voor de verdediging, zijn 'lang': A lang, B lang en C lang. Kort is dan het kortste pad naar de bomplaats, dat vaak parallel loopt met de andere kant van de map. En hier heb je kleinere ruimtes en minder lange, open gangen.

Post Plant

Dit is de fase nadat de bom is geplaatst, waarin de aanvallers de bomplaats verdedigen en de verdedigers in de aanval gaan om de bomplaats over te nemen en de bom te ontmantelen. Mocht de ronde tot dan toe redelijk rustig zijn verlopen, is dat het moment waarop alle actie losbarst.

In situaties waarin je niet meer lijkt te gaan winnen, bijvoorbeeld als er nog 1 tegen 5 tot 1 tegen 3 spelers zijn, is de post plant-fase hét moment voor de verdedigers om nog exit frags te behalen. Daarbij wacht je in de buurt van de bomplaats tot de tegenstander vlucht voor de ontploffing en kan je nog snel een tegenstander of twee uitschakelen, zodat je hun economy een deuk geeft.

Prefire

Prefiring houdt in dat een speler begint te schieten nog voordat hij een andere speler heeft gezien. Het is een tactiek die in first-person shooters wordt gebruikt, vooral in spellen zoals Valorant, waarin je maar weinig tijd krijgt.

Rez

Sages ultieme vaardigheid is 'resurection' of herrijzenis, afgekort tot 'rez'.

Shift walking

Geen idee wat shift walking is? De meeste van onze teamgenoten in unrated ook niet ... Nijdig? Wij? Nee hoor. In ieder geval: shift walking is wandelen met de shift-toets (kort) ingedrukt, zodat je geen geluid maakt en je je positie dus niet verraadt. Sommige rondes kunnen daardoor erg traag van start gaan. De meeste teams zullen namelijk kiezen voor shift walking, tenzij ze ontdekt worden of voor een agressieve speelstijl kiezen.

Shift walking is nuttig, aangezien je voetstappen daardoor gedempt worden. Gewone voetstappen geven de tegenstander heel wat informatie: je positie, welke richting je uitloopt en welke plaats je gaat aanvallen. Je zou enkel moeten rennen als je niet veilig kan shift walken: bijvoorbeeld als je voor een agressieve of snelle aanval kiest of midden in een gevecht waarbij je locatie toch gekend is.

Smoke out

Omen, Brimstone, Jett of Cypher kunnen rookbommen gooien om een gebied te verhullen. Met rookbommen kan je de tegenstander conservatiever doen spelen of zelfs doen terugtrekken. Door een site uit te roken kan het aanvallende team op een veilige manier doorstoten.

Spending Strategy

Je spending strategy of uitgavenbeleid is niet hetzelfde als je ultimate economy of weapon economy. Als je een Jett een ronde ziet starten met enkel een schild en een Ghost, ook al heeft hij nog genoeg geld om een Operator te kopen, zal die Jett waarschijnlijk Bladestorm gebruiken in de komende ronde.

De economy heeft ook een effect op je strategie en op de uitrusting van je team. Een ander goed voorbeeld is een sterke fragger die al zijn geld in vaardigheden stopt, terwijl een andere speler hem een goed wapen schenkt en zelf weinig koopt.

Thrifty

Een ronde winnen terwijl jouw team minder geld had om te spenderen dan de tegenstanders. Een team met bijvoorbeeld maar 2k per persoon - waarmee ze enkel SMG kunnen kopen - wint bij een Thrifty van een vijand die zich een full buy kan permitteren.

Trade

Tijdens een gevecht sterft een speler van elk team, de entry fragger is vaak een van hen. Het gebeurt meestal wanneer de tweede tegenstander uitgeschakeld wordt door de tweede teamgenoot, terwijl de aandacht op de entry fragger is gericht.

Ultimate/ Ult

Je 'ult' of 'ultimate' is de sterkste vaardigheid van je karakter, die je niet kan kopen maar enkel kan krijgen door spelers uit te schakelen of orbs op te rapen. Sterke spelers zullen hun ult sneller behalen dan de zwakkere spelers. Elk karakter heeft een unieke ultimate die het spel een heel andere richting kan uitsturen.

Of je nu simpelweg spelers doodt, informatie vindt of het pad naar moeilijk bereikbare plaatsen vrijmaakt (met eventueel nog kans op een extra kill), je zal het verschil tussen een gewone vaardigheid en een ultimate snel kennen.

Wallbang

Door een muur of een ander stuk dekking schieten waar vijanden doorheen kunnen worden verwond. Er zitten wel vijanden achter elk hoekje in Valorant, dus schiet er gewoon doorheen. Sommige wapens schieten makkelijker door de muren dan andere, maar proberen gaat mee. Campers op de bomplaats kan je met slimme, doordachte wallbangs soms onopgemerkt uitschakelen.