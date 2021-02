Net als bij elke andere shooter is een goede kill/death ratio (KD) ongelooflijk belangrijk in Valorant . Hoewel het enigszins rolafhankelijk is als het gaat om competitief spel, heb je sowieso een goede KD-ratio nodig als je hogerop wilt komen in solo-matchmaking of een nuttige teamgenoot wilt zijn.

Het consequent verbeteren van je KD is geen makkie, maar als je toegewijd bent, voldoende tijd investeert en het spel serieus neemt, zouden deze vijf tips je aantal kills al drastisch moeten doen stijgen!

1. Weet wat elke agent doet

Hoewel Valorant veel vergelijkbare aspecten deelt met Counter Strike, heeft de FPS van Riot Games een extra strategische laag aan zijn spel toegevoegd met de introductie van Agents . Ondertussen zijn er 14 Agents beschikbaar voor de spelers, elk uitgerust met een reeks vaardigheden die bedoeld zijn om spelers te helpen hun doelen te bereiken. In tegenstelling tot Riot's MOBA League of Legends, zijn de vaardigheden van de Agents in Valorant niet overdreven ingewikkeld en er zijn er tenslotte maar 14 in vergelijking met de 148 in League.

Leren wat elke Agent doet, is een goed idee in Valorant. Als je weet hoe Omen's Ultimate klinkt of hoeveel schade Raze's Grenade aanricht, ben je beter voorbereid om bv. de dood te vermijden of een tegenaanval op te zetten. Dus ook al is het misschien niet de leukste opdracht, het is absoluut noodzakelijk om alle Agents door en door te kennen voordat je iets anders doet.

2. Zoek een Crosshair en Sensitivity die voor jou werkt

Probeer erachter te komen welke Sensitivity voor jou het beste werkt © Riot Games

Afgezien van de individuele vaardigheden van de Agents, is Valorant nog steeds een heel traditioneel schietspel in hart en nieren. En hoewel het planten en onschadelijk maken van de bom het ultieme doel is, moet je de tegenstanders verslaan voordat zij jouw team in de pan hakken. Een van de grootste fouten die spelers maken, is niet genoeg tijd besteden aan het vinden van een geschikte Crosshair of welke Sensitivity voor hen werkt .

Als je al een ervaren speler bent in andere FPS-games, zoals Counter Strike of Overwatch, kun je een sens-converter gebruiken om erachter te komen welke gevoeligheid je muis in Valorant moet hebben. Als je echter een nieuweling bent, zijn er een aantal tests die je kunt doen om te bepalen wat voor jou werkt. Je kunt het Crosshair van professionele spelers nabootsen als je denkt dat dat geschikt zou zijn voor jou, of in de oefenbaan in Valorant een kijkje nemen om een verscheidenheid aan Crosshair en Sensitivity te testen.

3. Leer Spraying Patterns kennen

Leer het Spraying Pattern en de terugslag van elk wapen © Riot Games

Er is een hele waaier aan wapens in Valorant en elk heeft een ander terugslagpatroon en spraying pattern. Er zijn natuurlijk manieren om je vijanden gemakkelijk uit te schakelen door je vaardigheden te gebruiken, maar het is onwaarschijnlijk dat je genoeg kills kunt doen als je niet weet hoe de wapens werken .

Neem de tijd om elk wapen in de oefenbaan door te nemen en wen aan de terugslag en ontdek wat de spraying patterns zijn. Als je dit doet, krijg je ook inzicht in welk wapen je misschien verkiest, vooral omdat ze allemaal in prijs variëren.

4. Oefen het mikken

Dit is verreweg het belangrijkste dat je kan doen als je na verloop van tijd een consistente en drastische verbetering van je KD wilt zien. Spring niet zomaar in matches zonder op te warmen in de oefenbaan in Valorant. Zelfs als je geen zin hebt om een volledig spel te spelen, zou je moeten proberen om 30 minuten miktraining per dag in te plannen.

Als je de in-game geleverde trainingstools voor mikken niet leuk vindt, kun je altijd CSGO's ‘Aim_bot’ server uitproberen, die een meer ingewikkelde en gevarieerde manier biedt om je te helpen bij je miktraining.

5. Leer van professionals

Heel wat pro's van andere e-sporttitels zijn op Riot's nieuwe FPS gesprongen en velen van hen hebben al hun eigen strategieën en creatieve manieren ontwikkeld om rondes te winnen.

Hoewel het belangrijk voor je is om het spel te spelen en er uren in te steken, is het minstens even belangrijk dat je naar andere spelers kijkt en inspiratie opdoet uit hoe zij het spel benaderen. Voormalig pro-speler Shroud streamt bijvoorbeeld regelmatig op Mixer, terwijl huidige spelers zoals Brax en Stewie2k ook heel wat inzichten delen.