7 dingen die je beter niet doet voor het lopen

Het mooie van hardlopen is dat je het overal en altijd kunt doen en dat je er weinig of geen voorbereiding voor nodig hebt. Tenminste, als je gewoon een blokje om gaat... Als je je wilt voorbereiden op een wedstrijd zoals de Wings for Life World Run, die op 5 mei 2024 van start gaat , heb je toch een minimum aan training nodig...

Dit zijn de 7 dingen die je absoluut moet vermijden als je je goed wilt voorbereiden.

01 Niet genoeg slapen

Wie goed slaapt, kan beter presteren © Romina Amato/Red Bull Content Pool

Lopers vergelijken graag de afstanden die ze afleggen, hun gemiddelde snelheid en de frequentie van hun trainingen... Minder graag hun slaaptijd. Toch is slaap een van de belangrijkste parameters in een goed trainingsprogramma. Slaap zorgt er niet alleen voor dat lichaam en geest kunnen herstellen, maar activeert ook het immuunsysteem.

Een goede slaap, voor en na de wedstrijd, zorgt er bovendien voor dat groeihormonen vrijkomen die essentieel zijn voor het aanmaken van spieren en het herstellen van je lichaam. Zonder kan je lichaam dus niet optimaal presteren.

02 Niet op de juiste manier hydrateren

Er is een goede en een verkeerde manier om te hydrateren © Desmond Louw/Red Bull Content Pool

Wist je dat er goede en slechte manieren zijn om te hydrateren? Het is bijvoorbeeld niet verstandig om liters water te drinken vlak voor een grote inspanning of om op het laatste moment bruiswater te drinken. Als je je lichaam niet te veel wilt belasten, verdeel je hydratatie dan over een langere periode doorheen de dag en drink zelfs als je niet traint (dat spreekt voor zich). Zo is je lichaam voldoende gehydrateerd wanneer je op je best moet zijn.

03 Alles eten wat je maar wilt

Vlak voor een wedstrijd zoveel mogelijk koolhydraten binnenkrijgen, is een heel slecht idee. Waarom? Omdat de hoeveelheid energie die je maag nodig heeft om te verteren kleiner is dan de hoeveelheid energie die je lichaam verbrandt tijdens de inspanning. Wacht dus altijd minstens twee uur tussen je maaltijd en het lopen. Vette, suikerrijke en vezelrijke voedingsmiddelen kun je trouwens beter vermijden omdat ze moeilijk te verteren zijn.

04 Statisch stretchen

Statisch stretchen voor het hardlopen werkt averechts © Romina Amato/Red Bull Content Pool

Statisch stretchen vlak voor het lopen is om twee redenen contraproductief. Ten eerste presteren uitgerekte spieren minder goed. Met andere woorden, rekken zonder te bewegen vermindert je snelheid en spierkracht. Ten tweede verhoogt een lage spierspanning het risico op blessures omdat spieren op hun pieksterkte minder elastisch zijn. Je warming-up moet daarom dynamisch zijn (zwaaien maar met die benen!). Statisch stretchen is wel nog altijd een goed idee, maar dan wel ná het hardlopen.

05 Een dringende behoefte negeren

Trainen op een volle (of lege) maag of met een volle blaas is helemaal niet aangenaam. Zelfs als je niet zeker weet of je wel moet, kan een last-minute trip naar het toilet de dag redden. Moet je heel vaak naar het toilet tijdens het hardlopen? Check dan eens of je dieet en voeding wel ideaal zijn.

06 Hardlopen zonder sokken

Wings for Life World Run © Red Bull Content Pool

Het is zomer, de temperaturen stijgen en daarmee ook de neiging om zonder sokken te gaan hardlopen. Maar sokken zijn een essentieel onderdeel van je loopuitrusting. Goede sokken zorgen er niet alleen voor dat je voeten goed kunnen ademen en zweten, maar beschermen ze ook tegen steentjes en andere takjes die proberen in je schoenen te glippen. Zorg er wel voor dat ze goed zitten, want een plooitje kan al snel heel vervelend worden.

07 Nieuwe schoenen voor het eerst dragen

Gebruik nooit nieuwe hardloopschoenen voor een evenement © Phil Pham/Red Bull Content Pool

Je hebt je trainingsprogramma tot op de letter gevolgd, alle mogelijke en onvoorstelbare valkuilen vermeden en bent klaar voor de grote dag. Wat kan er nog misgaan? Nieuwe schoenen die knellen! Het is essentieel om ze in te lopen voordat je aan een lange duurloop begint, zelfs als het precies hetzelfde model is als de schoenen die je eerder droeg. Je moet het materiaal de tijd geven om te versoepelen en je voeten om eraan te wennen.