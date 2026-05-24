Hasseltse helden winnen knotsgekke Red Bull Vél'eau in Hasselt!

30 prettig gestoorde en dito uitgedoste duo's raasden er op een zelfgemaakte tweewieler over het uitdagende parcours. Een voor een probeerden ze vijf obstakels te trotseren. Hun doel? De bel luiden aan de finish én het droog houden. Hosts Tom Waes en Shauna Dewit zagen hoe dat vaker niet dan wel lukte, terwijl juryleden Ayana Doucouré, Ward Lemmelijn en Guillaume de Mévius punten gaven op design. Het waren uiteindelijk Tibo Dierckx en Ruben Poels uit Leuven met hun TrAPPAtar die met die prijs aan de haal gingen. Thomas Martens en Marc Huysegems van team The Ginger One uit Hasselt zetten met 11,77 seconden de snelste tijd neer.