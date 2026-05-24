Hasseltse helden winnen knotsgekke Red Bull Vél'eau in Hasselt!

Ward, Tom, Shauna, Ayana en Guillaume de Mévius zagen samen met 25.000 enthousiastelingen 'The Ginger One' naar de snelste tijd zoeven.
30 prettig gestoorde en dito uitgedoste duo's raasden er op een zelfgemaakte tweewieler over het uitdagende parcours. Een voor een probeerden ze vijf obstakels te trotseren. Hun doel? De bel luiden aan de finish én het droog houden. Hosts Tom Waes en Shauna Dewit zagen hoe dat vaker niet dan wel lukte, terwijl juryleden Ayana Doucouré, Ward Lemmelijn en Guillaume de Mévius punten gaven op design. Het waren uiteindelijk Tibo Dierckx en Ruben Poels uit Leuven met hun TrAPPAtar die met die prijs aan de haal gingen. Thomas Martens en Marc Huysegems van team The Ginger One uit Hasselt zetten met 11,77 seconden de snelste tijd neer.
"Vanop de kant denk je: hoe moeilijk kan dat zijn? Tot je het ene na de andere duo het water in ziet vliegen! Maar zelfs met die warmte liep dit hier ongelooflijk goed. Massa’s enthousiasme, zot veel volk en vooral fantastisch entertainment!"
"Wat een dag. Zon, massa’s volk en een geweldige sfeer. Dat typische Limburgse gevoel zat hier overal. En onderschat dat parcours niet... Het was geen kwestie van volle gas te gaan, maar vooral slim te rijden. De winnaars hebben dat perfect aangepakt."
NATTE BROEK
Meer dan 200 teams schreven zich in voor deze tweede editie van Red Bull Vél’eau, al was het parcours aan de Kanaalkom natuurlijk enkel weggelegd voor de allerdapperste piloten. Uit alle uithoeken van België, met ook enkele bekende koppen. Zo waagden ook Average Rob & Arno The Kid, Gerben Tuerlinckx & Louise Goedefroy en Stien Edlund en haar vriend Simon hun kans op een zelfgebouwde tweewieler.
De opdracht klonk simpel maar bleek makkelijker gezegd dan gedaan. 11 teams haalden uiteindelijk de finish. Sommige bolides kregen het stevig te verduren, met spectaculaire beelden tot gevolg. Gelukkig was Loctite on site om alles bij elkaar te houden. De rest belandde in het water en hield er vooral een natte broek aan over. Iedereen raakte uiteraard zonder kleerscheuren weer veilig aan wal.