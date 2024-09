Als kind was het mijn droom om hier vandaag te staan. Het is moeilijk te omschrijven, maar dit soort wedstrijden brengen een extra dimensie met zich mee. Voor mij is het de beste competitie ter wereld!

Dat herinner ik me zeker! Dat was tijdens de kwalificatiefase. Mijn eerste keer voor mijn club toen. De supporters waren uitzinnig. Ik keek opzij naar een van mijn ploeggenoten en we waren allebei breed aan het glimlachen. Het was echt een droom die uitkwam.

Natuurlijk! In dit soort games ben je altijd een beetje nerveus. Maar dat is iets positiefs. Ik probeer altijd zo rustig mogelijk te blijven, maar van die momenten moet je net extra genieten.

