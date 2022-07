Van de modder in Dendermonde door de sneeuw in het Italiaanse Val di Sole over de Muur van Geraardsbergen en ander iconische hellingen naar een Deense brug van 18 km lang... Waar Van Aert rijdt, vliegt hij. Na een indrukwekkende lead-out is onze alleskunner momenteel in zijn allereerste gele trui druk bezig met zijn plannetje om het groen mee te nemen naar Parijs.

Allergrootste onderscheiding in het veld

Wout van Aert begon zijn veldritseizoen iets later dan de andere veldrijders. Maar met zijn komst in de modder maakte de drievoudig wereldkampioen meteen duidelijk dat het gedaan was met ploeteren . Waar Van Aert aan de start verscheen, reed hij de concurrentie naar huis. Zelfs in het spierwitte Val di Sole maakte hij een indrukwekkende beurt in de sneeuw. Maar zijn mooiste zege was ongetwijfeld die in Dendermonde, waar hij voor het eerst terug zijn aartsrivaal Mathieu van der Poel ontmoette. Na 4 rondes met Toon Aerts en Van der Poel in zijn wiel slaagde Van Aert erin de mannen van zich af te slaan en solo aan te komen op de omloop. Enkel de cross in Hulst moest hij vanwege materiaalpech uit handen geven. Zo behaalde de veldrijder een indrukwekkend rapport van 9 op 10.

Meteen prijs op de weg

Ook op de weg gaf Van Aert meteen zijn visitekaartje af. Tijdens de openingsklassieker van het Europese wegseizoen - Omloop Het Nieuwsblad - zette de dan Belgische kampioen een versnelling in op 12 kilometer voor de meet. De anderen lieten begaan en zo finishte Van Aert solo op de Onderwijslaan in Ninove, een mooie voorbode voor wat de rest van het wegseizoen zou brengen. Na winst in de E3 Saxo Bank Classic moest hij vanwege een positieve coronatest passen voor de Ronde van Vlaanderen. In het daaropvolgende Parijs-Roubaix toonde Van Aert al meteen dat hij aan de betere hand was. Hij sprintte op de velodroom naar een tweede plek en ook in het klimmonument Luik-Bastenaken-Luik kon hij de zege ruiken met een derde plek.

Van Aert tegen de klok

In de race tegen de klok is Van Aert zeker niet de minste. In september vorig jaar werd hij nog vicewereldkampioen in Brugge. Tijdens de tijdrit in Parijs-Nice vloog hij in Montluçon naar de snelste tijd, voor zijn ploegmaat en Olympisch kampioen Primoz Roglic en tweevoudig wereldkampioen Rohan Dennis. Ook in het Criterium du Dauphiné schoot hij vooruit als een speer. Hij moest er nipt de duimen leggen voor huidig wereldkampioen Filippo Ganna en knalde naar een magnifieke tweede plek.

Niet alleen goud voor wout, maar ook groen

Dat Van Aert een manusje-van-alles is in eendagswedstrijden op het veld en de weg was wellicht al duidelijk. Maar ook rittenkoersen weet Van Aert naar zijn hand te zetten. Na 4 ritwinsten en nog eens 7 podiumplekken in Parijs-Nice en het Criterium du Dauphiné ging hij telkens naar huis met de groene trui. Eentje waar Van Aert ook in de Tour zijn zinnen op heeft gezet. In Parijs-Nice werd Van Aert trouwens tweede in het bergklassement. En weet je nog op de Mont Ventoux vorig jaar?

