8 dingen die je nog niet wist over Checo Pérez!

Is het nu Sergio of Checo Pérez?

Laten we bij het begin beginnen: hoe heet onze Mexicaanse vriend nu eigenlijk precies? Op z'n overall staat 'Checo' en zo wordt hij ook het vaakst genoemd, maar eigenlijk heet hij officieel Sergio Pérez Mendoza . In Mexico wordt de naam Sergio namelijk vaak veranderd naar 'Checo'.

Een verleden bij Ferrari en McLaren

Pérez reed de afgelopen jaren voor Racing Point - het eerdere Force India. Minder bekend is dat hij ook onder contract heeft gestaan bij twee absolute topteams in de Formule 1: Ferrari en McLaren.

Ferrari nam Checo eind 2010 op in de eigen Ferrari Driver Academy en in 2011 testte hij voor het Italiaanse team. Toch besliste hij eind 2012 om niet naar Ferrari, maar wel naar McLaren te gaan. Daar werd hij de opvolger van niemand minder dan Lewis Hamilton, die koos voor een avontuur bij Mercedes. Lang duurde het verhaal van Pérez bij McLaren echter niet; na een jaar werd hij vervangen door Kevin Magnussen.

Zijn carrière kon er heel anders hebben uitgezien

Wat zou Checo gedaan hebben als hij geen F1-coureur was geweest? Voetballen? Tennissen? Helemaal niet! "Ik had graag bankier of advocaat willen worden," zegt Checo. "Dat zijn jobs die veel adrenaline genereren. Net als de aandelenmarkt. Het is erg vergelijkbaar met motorracen vind ik!"

Drie podiums in één jaar tijd

Vóór het huidige seizoen heeft Checo al tien podiumplaatsen bemachtigd. En da's best veel als je bedenkt dat hij die allemaal behaalde voor relatief kleine teams. Een sensationele prestatie van Pérez was toen hij in 2012 voor team Sauber drie podiums scoorde in slechts één jaar tijd. Hij werd tweede in Maleisië, derde in Canada en tweede in Italië. Go, Checo!

De laatsten zullen de eersten zijn

Eind 2020 beleefde Checo z'n ultieme 'moment of glory' toen hij als eerste over de finish kwam tijdens de Grand Prix van Sakhir . Op zich was dat al een bijzonder moment, omdat het voor hem en z'n team de eerste zege ooit was. Maar de manier waarop hij won, maakte het nog duizend keer unieker. Na een paar bochten kreeg Checo al een stevige tik van Charles Leclerc. Z'n wagen leek kapot en de wedstrijd voor hem voorbij. Een pitstop heeft Checo nog kunnen redden, en nadat hij helemaal achteraan opnieuw moest vertrekken, slaagde hij er toch in om als eerste te eindigen. Respect!

Wij hadden genoeg gezien, en niet veel later werd Checo de nieuwe teamgenoot van Max Verstappen .

Perez in F1 race Imola © Getty Images / Red Bull Content Pool

Checo heeft z'n eigen liefdadigheidsinstelling

De Checo Pérez Stichting . Dit is de naam die Sergio in 2012 aan zijn organisatie gaf om kwetsbare bevolkingsgroepen, en meer bepaald kinderen, te helpen. Het is een initiatief waar hij bijzonder trots op is. "Het is geweldig, want ik kan mensen helpen die minder bevoorrecht zijn dan ik. En we hebben veel gedaan in de loop der jaren. Drie jaar geleden was er bijvoorbeeld een grote aardbeving, en wij konden huizen aanbieden aan degenen die ze waren kwijtgeraakt."

Nummer 11 van Zamorano

Het vaste startnummer van Pérez in de Formule 1 is nummer 11. En dat nummer gebruikt hij al sinds z'n eerste stappen in de autosport.

Waarom 11? Checo was vroeger een grote fan van de Chileense voetballer Iván Zamorano , de voormalige spits van onder andere Real Madrid en Inter. Toen Zamorano in 2001 bij het Mexicaanse Club América speelde, was dat elke wedstrijd met nummer 11 op z'n rug. En dat was voor de toen 11-jarige Pérez reden genoeg om zelf ook voor nummer 11 te gaan!

Z'n allereerste auto heeft hij in de prak gereden

Checo's eerste auto was een Chevrolet waar z'n broers en zussen ook mee gereden hadden. Maar die heeft het niet lang overleefd. Checo legt uit: "Ik was bij een voetbalwedstrijd maar was m'n schoenplaatjes vergeten. Ik ben toen naar huis gereden, maar had niet door dat ik in de tegenovergestelde richting ging. Todat er een tegenligger kwam en ik er tegenaan botste. Gelukkig niets al te ernstigs, en wat er overbleef van de auto heeft m'n vader toen verkocht."