Race jij naar het podium in Spa-Francorchamps?

Max Verstappen staat tweede in het klassement en wil tijdens de Grote Prijs van België in Spa-Francorchamps inlopen op de oppermachtige Lewis Hamilton. En met zijn vijf opeenvolgende podia bewijst hij dat hij er zin in heeft. Een razend spannend F1-seizoen dus. Zin om dat allemaal zelf te beleven? Dan hebben we erg goed nieuws!