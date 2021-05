Op zondag 9 mei 2021 om 13 uur stipt lopen we weer overal ter wereld voor hen die het niet kunnen tijdens de achtste editie van de Wings for Life World Run . Schrijf je in, download de app en probeer zo ver mogelijk te lopen voordat je wordt ingehaald door de virtuele finishlijn op je smartphone. En dat allemaal voor het goede doel en op exact hetzelfde moment als duizenden andere deelnemers overal ter wereld. Alleen lopen dus, maar toch samen.

Als oprichter en peter van To Walk Again hebben Marc Herremans en Wout van Aert het goede doel van de Wings for Life World Run - onderzoek naar ruggenmergletsels steunen - nauw aan het hart liggen. Wout staat ook dit jaar weer aan de virtuele startlijn, Marc leidt achter de schermen alles in goede banen om er een bijzondere achtste editie van te maken.

Lees hieronder hun dubbelinterview!

Jullie zijn beiden nauw betrokken bij To Walk Again, een organisatie die zich inzet voor mensen met een fysieke beperking.

Marc: "Klopt. To Walk Again is een organisatie die we na mijn ongeval hebben opgestart. Ons doel is om jongeren via sportkampen en een Revalution Center met onder andere specifieke staprobotica te doen inzien dat een ruggenmergletsel hebben niet het einde is, maar wel een nieuw begin. Een begin waar nog heel veel mogelijk is als we ons lichaam in een zo goed mogelijke conditie houden. Onze organisatie leeft dankzij de steun van vele mensen met een groot hart voor To Walk Again, zoals onze peter Wout."

Wout: "Sara en ik zijn inderdaad al een aantal jaren meter en peter van To Walk Again. Onze samenwerking is er gekomen dankzij Tom Claeys, een bekende dokter in Herentals. Die heeft mij ook al een paar keer geholpen. Hij is nauw betrokken bij de organisatie en kwam met de vraag of ik een samenwerking zag zitten. Sara en ik hebben toen een vergadering gevolgd en we waren meteen overtuigd dat we iets wilden doen. Mijn doel is vooral om de boodschap van To Walk Again zoveel mogelijk te verspreiden. De bestuurders, de kiné's, de begeleiders van de kampen en alle vrijwilligers: die mensen maken écht het verschil. Ik probeer gewoon zo goed mogelijk een schakel te zijn tussen To Walk Again en het brede publiek."

De bestuurders, de kiné's, de begeleiders van de kampen en alle vrijwilligers: die mensen maken écht het verschil. Wout van Aert

Het doel van To Walk Again ligt dichtbij dat van de Wings for Life World Run - onderzoek naar ruggenmergletsel steunen. Hoe belangrijk is dat?

Marc: "Zonder onderzoek komt er gewoon geen oplossing. Steeds blijven geloven in de mogelijkheden en werken aan de toekomst is ongelooflijk belangrijk. Ik hoop echt dat kinderen die nu met ruggenmergletsels kampen ooit terug zullen kunnen stappen - maar daarvoor is onderzoek nodig."

Wout: "Inderdaad. Je hoeft maar één keer betrokken te zijn geweest bij een evenement van To Walk Again om te beseffen wat voor impact zo’n ruggenmergletsel kan hebben op je leven. De droom om die mensen terug te laten stappen, die heel de organisatie koestert, valt of staat met onderzoek. En het is fantastisch om te zien dat iedereen z'n steentje daaraan kan bijdragen dankzij een evenement als de Wings for Life World Run."

Zonder onderzoek komt er geen oplossing. Marc Herremans

Marc, jij bent sinds enkele jaren sportief directeur van de Wings for Life World Run. Hoe is dat gekomen?

Marc: "Ik ben ingeschakeld om wat toe te zien op het goede verloop van de Wings for Life World Run en om de vragen en noden van deelnemers in een rolstoel te beantwoorden en te begrijpen. Mijn functie houdt nu concreet in dat ik meedenk over hoe we het evenement jaar na jaar tot een hoger niveau kunnen tillen om op die manier zoveel mogelijk geld in te zamelen voor het onderzoek naar ruggenmergletsels."

Marc Herremans © Wings for Life World Run

En jij draait ook al enkele jaren mee als deelnemer, Wout?

Wout: "Klopt! De Wings for Life World Run staat elk jaar met stip in m'n agenda. Het is gewoon zo'n leuk concept! Je wordt achterna gezeten door een catcher car en dat is iets helemaal anders dan de meeste loopwedstrijden waarbij je al weet waar de finish ligt. Je kan deelnemen waar je wilt dankzij de app en tegelijkertijd blijft er toch een soort van verbondenheid omdat je weet dat mensen overal ter wereld op hetzelfde moment aan het lopen zijn. Bovendien is lopen een van m'n favoriete trainingen. En je steunt er natuurlijk ook nog eens een goed doel mee. Win-win! Ik zou zeggen: besteed je zondag nuttig en loop meel!"

Marc: "Het feit dat dit een wereldwijd evenement is, dat je op hetzelfde tijdstip loopt als mensen van over de hele wereld én dat het voor het goede doel is, maakt de Wings for Life World Run erg bijzonder. En het concept van de catcher car is heel origineel!"

De Wings for Life World Run staat elk jaar met stip in m'n agenda! Wout van Aert

Hoe makkelijk is deze wedstrijd voor een topatleet als jij, Wout?

Wout: "Ik loop heel graag, maar voor mij wordt dit zonder twijfel een lastige wedstrijd. Ik ben het wel gewend om te lopen op training, maar nooit zo lang. Als je een goed tempo in de benen hebt, kan je wel wat kilometers volhouden en dan loop je al snel langer dan een uur. Dat kan achteraf wel zorgen voor wat stramme spieren... Maar dat neem ik er graag bij (lacht)."

Martin Maes & Wout van Aert © Red Bull Content Pool

Hoe ziet je Wings for Life World Run er dit jaar uit?

Wout: "Dit jaar zijn mijn ambities niet bijzonder hoog. De Wings for Life World Run vindt plaats net op de eerste dag dat ik op hoogte ben in Sierra Nevada dus ik zal nog niet geacclimatiseerd zijn. De hoogte, ijle lucht, weinig zuurstof… Ik heb een hoop excuses die ik kan gebruiken als het niet meer zou lukken (lacht)."

"Ik loop de wedstrijd in een atletencentrum op een piste. Rondjes lopen, dus. We zullen zien wie van m'n ploegmaten enthousiast genoeg is om me te vergezellen. Aangezien ik m'n smartphone toch bij de hand moet houden voor de app, is de kans groot dat ik meteen wat muziek of een podcast opzet. En dan: full focus en zover mogelijk lopen totdat ik word ingehaald!"