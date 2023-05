206.728 mensen liepen gisteren de Wings for Life World Run

Gisteren vond overal ter wereld de tiende editie van de Wings for Life World Run - de grootste en meest unieke loopwedstrijd ter wereld - plaats. Geen fysieke eindmeet, wel een virtuele finish in de app die 30 minuten na het startschot de achtervolging inzette en steeds sneller ging. Zodra je werd ingehaald, was je klaar met de race. En het beste nieuws? De opbrengst gaat integraal naar een goed doel: de Wings for Life Foundation die onderzoek doet naar ruggenmergletsels.

Ook in België droegen mensen massaal hun steentje bij. Zo'n 1000 landgenoten liepen, wandelden of rolden gisteren mee. Samen met topatleten zoals Lore Bruggeman, Seppe Smits en Louis Talpe aan het Atomium in Brussel bijvoorbeeld. Maar ook in Geel, Leuven en Wuustwezel. Daar kreeg het goede doel dit jaar ook echt een gezicht: de 6-jarige Stan Aerts. Hij brak twee jaar geleden een ruggenwervel en is sindsdien verlamd vanaf z'n middel. Samen met zijn familie, vrienden en ruim 120 sympathisanten rolde hij de Wings for Life World Run mee op de Athletes for Hope revalidatieweide van sportief directeur Marc Herremans.

206.728 lopers wereldwijd

De Wings for Life World Run is ondertussen een wereldwijd fenomeen geworden. Gisteren liepen maar liefst 206.728 mensen mee uit 158 landen. Vorig jaar waren dat er (nog maar) 161.892. En daarmee komt het totaal aantal deelnemers sinds de eerste editie op een spectaculaire 1.293.716 te staan. In geen enkele andere loopwedstrijd liepen ooit zoveel mensen op hetzelfde moment.

1.573.221 kilometer afgelegd

In totaal legden alle deelnemers ruim 1,5 miljoen kilometer af, goed voor zo'n 2.359.831.500 stappen en 39 rondjes rond de aarde.

5,8 miljoen euro ingezameld voor de Wings for Life Foundation

De wereldwijde opbrengst van de Wings for Life World Run gaat integraal naar de Wings for Life Foundation, een non-profitorganisatie die onderzoek voert naar de genezing van ruggenmergletsels. Iedereen ter wereld die deelneemt aan de wedstrijd draagt dus zijn of haar steentje bij om levens te veranderen.

Dit jaar werd maar liefst 5,8 miljoen euro ingezameld voor het goede doel. Daarmee staat de teller sinds de eerste editie in 2014 op 43,8 miljoen.

Wings for Life World Run 2023 Belgium | App Run Brussels © Wuustwezel op de foto

60,3 km is het nieuwe Belgische record

De 31-jarige marathonloper Valentin Poncelet bleef als allerlaatste in België over. In zo'n 4 uur tijd legde hij maar liefst 60,3 kilometer af voordat hij werd ingehaald door de virtuele finish in de app. Een Belgisch record!

Fun fact: met die prestatie strandde Valentin nét buiten de global top 10.

"Mijn doel was om vandaag tussen de 50 en 60 kilometer te lopen. Ik ben ongelooflijk fier dat ik mezelf tot het uiterste gepusht heb. Volgend jaar ben ik er ook weer bij, maar wel op een iets vlakker parcours zodat ik nóg verder kan. (lacht)" Valentin Poncelet

Valentin Poncelet © Switn

Winnaars van de Wings for Life World Run | App Run Brussel:

male: Jeroen Van de Sompele uit Zulte - 43 km

female: Laura Ost uit Zulte - 21.8 km

Winnaars van de Wings for Life World Run | App Run Wuustwezel:

male: Jens Van Looveren uit Wuustwezel - 35 km

female: Ilse Matthyssen uit Wuustwezel - 24,5 km

De grote winnaar legde 69,01 km af

De Japanner Jo Fukuda zette alles op alles om zijn tweede opeenvolgende titel binnen te halen, ondanks de nasleep van een blessure en het slechte weer. Iets na middernacht stopte hij, net voordat de finish hem inhaalde. Resultaat: 69,01 kilometer op de teller. En een tweede wereldtitel.

"Ik raakte twee maanden geleden geblesseerd en kon niet genoeg oefenen, maar ik had een heel sterke wil om weer te winnen en dat stimuleerde me om door te gaan." Jo Fukuda

Katarzyna Szkoda uit Polen kon in haar thuisstad 55,07 km lang van de finish wegblijven en mag zich daarmee de beste vrouwelijke deelnemer ter wereld noemen. ​