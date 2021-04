"Initieel is de C5-nekwervel gebroken. Ik kon nog wel ademen en mijn armen konden nog motorische bewegingen maken. Ik ben afgevoerd naar het hospitaal en daar hebben ze onmiddellijk die wervel vastgezet. Na een week op intensieve zorgen heb ik een ruggenmergbloeding gekregen, waardoor het letsel opgeschoven is van C5 naar C1. Gelukkig is het daar ook gestopt, anders had ik nu het locked in-syndroom. Het nadeel was wel dat ik toen niet meer zelfstandig kon ademen en m’n armen ook niet meer kon gebruiken. Ik word nu dus continu beademd. Dit was een arbeidsongeval – een geluk bij een ongeluk – waardoor het financieel wel beter meevalt dan bij een ziekte."

"Initieel is de C5-nekwervel gebroken. Ik kon nog wel ademen en mijn armen konden nog motorische bewegingen maken. Ik ben afgevoerd naar het hospitaal en daar hebben ze onmiddellijk die wervel vastgezet. Na een week op intensieve zorgen heb ik een ruggenmergbloeding gekregen, waardoor het letsel opgeschoven is van C5 naar C1. Gelukkig is het daar ook gestopt, anders had ik nu het locked in-syndroom. Het nadeel was wel dat ik toen niet meer zelfstandig kon ademen en m’n armen ook niet meer kon gebruiken. Ik word nu dus continu beademd. Dit was een arbeidsongeval – een geluk bij een ongeluk – waardoor het financieel wel beter meevalt dan bij een ziekte."

"Initieel is de C5-nekwervel gebroken. Ik kon nog wel ademen en mijn armen konden nog motorische bewegingen maken. Ik ben afgevoerd naar het hospitaal en daar hebben ze onmiddellijk die wervel vastgezet. Na een week op intensieve zorgen heb ik een ruggenmergbloeding gekregen, waardoor het letsel opgeschoven is van C5 naar C1. Gelukkig is het daar ook gestopt, anders had ik nu het locked in-syndroom. Het nadeel was wel dat ik toen niet meer zelfstandig kon ademen en m’n armen ook niet meer kon gebruiken. Ik word nu dus continu beademd. Dit was een arbeidsongeval – een geluk bij een ongeluk – waardoor het financieel wel beter meevalt dan bij een ziekte."