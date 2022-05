5 Belgische topatleten liepen mee in de Wings for Life World Run!

"Wow! Ik had echt niet verwacht dat ik zo lang zou volhouden. Ik loop, zwem en ski wel, maar mijn maximale loopafstand op een goede dag was tot nu toe 21 kilometer. Goed om te weten dat ik dus kan doorgaan tot bijna 40 (lacht). Het hielp natuurlijk enorm dat de sfeer hier zo goed zat, en dat de mensen langs de weg me aanmoedigden. Dat was nodig, want het was een pittig parcours. Ik ben trots op mezelf, en doe volgend jaar sowieso opnieuw mee!"

Michiel Debie, Belgische winnaar van de Wings for Life World Run