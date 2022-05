Van woensdag 4 tot en met zondag 8 mei vindt in Gare Maritime voor het eerst de Brussels Padel Open 2022 plaats, de zesde stop van de World Padel Tour. Tussen alle voorbereidingen door kregen we Helena Wyckaert en Juan Lebrón nog te pakken voor een interview. De een is Belgisch kampioene padel, de ander mag zich de nummer 1 van de wereld noemen.

Wat maakt padel zo bijzonder? En wat heb je nodig om de top te halen? Scrollen maar!

Wanneer ben je begonnen met padel?

Helena : "Ik padel nu zo'n vijf à zes jaar. Mijn eerste aanraking met de sport kwam er dankzij mijn zus in Gent, waar de eerste padelclub van België gevestigd is. Ik speelde nog tennis toen, maar ben na zo'n twee jaar overgeschakeld naar padel. En ik ben ook meteen professioneel beginnen spelen. Na mijn studies ben ik naar Madrid verhuisd om daar twee jaar professioneel te trainen en te spelen. Ik denk dat ik mijn snelle vooruitgang grotendeels aan die stap te danken heb. Die ervaring heeft mijn spel zeker naar een hoger niveau getild."

Helena Wyckaert © Helena Wyckaert

Juan : "Ik speel al twintig jaar padel. Ik ben begonnen toen ik zeven jaar was en speel op professioneel niveau sinds m'n zeventiende. Mijn vader speelde ook padel, en hij was m'n grote inspiratie. Ik vond het een grappige sport, en de ideale manier om met m'n virenden of mijn broer plezier te maken. Het maakte me gelukkig als kind. En nu nog steeds."

Waarom padel?

Helena : "Zes jaar geleden was padel iets helemaal nieuws voor mij, nu ben ik Belgisch kampioen. Ik was nieuwsgierig. En het is ook een heel sociale sport. Tennis speelde ik vooral één tegen één, nu speel ik altijd met een partner. Veel leuker! Na vijftien jaar tennis was ik een beetje op het einde van mijn Latijn. Bij padel heb ik nog grote ambities (lacht)."

Padel heeft de laatste jaren enorm gewonnen aan populariteit. Hoe komt dat, denk jullie?

Juan : "Het is gewoon een super leuke én toegankelijke sport. Je hoeft niet per se super fit te zijn om te kunnen spelen, en dat maakt het heel laagdrempelig. Bovendien is het een van de meest sociale sporten, zoals Helena al zei."

Helena : "Tijdens de pandemie heeft padel een enorme boost gekregen, vooral in Vlaanderen. Het was een van de weinige sporten die je nog kon beoefenen. Covid heeft volgens mij toch nog iets positiefs teweeggebracht: mensen zijn veel meer gaan bewegen. En padel was de perfecte uitlaatklep. Het feit dat er steeds meer opties zijn om professioneel te gaan, helpt zeker ook. In België, maar bijvoorbeeld ook in Spanje."

Hoe ben je op dit niveau geraakt?

Helena : "Het is een combinatie van fysiek en mentaal trainen. Gewoon spelen, is niet genoeg. Het is belangrijk dat je conditie én kracht traint, en dat je zorgt dat je spieren genoeg ontwikkeld zijn zodat je niet geblesseerd geraakt. Juan en zijn partner Ale, bijvoorbeeld, zijn echt beesten (lacht). Zij zijn het beste voorbeeld van fysieke kracht. Maar ook het mentale aspect speelt een belangrijke rol. Ik ga bijvoorbeeld al een tijdje naar de sportpsychologe."

Juan Lebrón, Helena Wyckaert, Marta Ortega, Alejandro Galán © Helena Wyckaert

Juan : "Je moet een echte winnaarsmentaliteit hebben, maar het is ook belangrijk dat je dingen leert te accepteren en te begrijpen. Mijn vader is mijn rolmodel. Zijn opofferingen en de inspanningen die hij heeft geleverd om ons gezin te onderhouden... Dat inspireert me enorm. En het motiveert me om elke dag hard te werken."

Juan : "En over het lichamelijke aspect kan ik kort zijn: je moet elke dag trainen alsof het je laatste dag is (lacht). Voor mij is padel ondertussen een full time job. Ik train zes dagen per week, van maandag tot vrijdag. Vijf uur in de ochtend en soms ook nog eens twee uur in de namiddag. En als ik niet train, ben ik bij de fysiotherapeut of de sportpsycholoog."

In welke positie speel je op het veld?

Juan : "Ik speel op de drive. In die positie moet je iets harder werken, maar omdat ik vroeger op de linkerkant speelde heb ik veel dingen geleerd die ik nu op mijn huidige positie kan gebruiken."

Helena : "En ik speel ook rechts. Op die positie moet je fysiek sterk zijn en veel lopen. In Spanje noemen ze mij 'Speedy' (lacht). Ik ben diegene die het punt opbouwt voor de linkse speler, maar het is zeker niet de bedoeling dat je op deze positie gewoon de bal toespeelt en verder niets doet. Kijk maar naar Juan. Hij speelde vroeger links, maar staat nu rechts. En ook daar is hij heel agressief (lacht)."

Welk moment uit je carrière ga je nooit vergeten?

Helena : "De eerste keer dat ik hoofdtabel haalde, drie jaar geleden in Andorra, was een mijlpaal. Ook de zesde plaats op het WK vorig jaar in Qatar was fantastisch. Zo'n ervaring kunnen delen met je eigen land en eigen spelers... Da's ongelooflijk!"

Juan : "Een van de beste momenten uit mijn carrière was toen ik mijn eerste Red Bull-pet kreeg. Ik hou van dit merk, en de kans krijgen om deel uit te maken van deze familie was (en is nog steeds) een droom."

Hoe ziet een week er typisch uit voor jou?

Helena : "Het competitieseizoen loopt van februari of maart tot eind november. In de weken dat er geen toernooi is, trainen we voor het volgende dat komt. Buiten het seizoen zetten we alles op alles om het fysieke én het technische aspect van de sport te perfectioneren. Dat laatste is moeilijk aan te passen midden in het seizoen."

Juan : "Ik heb twee trainingen in de ochtend en dan nog een in de namiddag, of soms zelfs een wedstrijd. Tijdens het competitieseizoen verandert dit af en toe. Dan reis ik veel en probeer ik m'n focus te vinden in het hotel."

Juan Lebrón in Madrid © Gianfranco Tripodo / Red Bull Content Pool

Jullie spelen deze week in de World Padel Tour. Hoe zit die competitie in elkaar?

Helena : "Een padeltoernooi telt drie tabellen (d.w.z. rondes): prekwalificatie, kwalificatie en hoofdtabel. Meestal start ik in de prekwalificatie, maar in België heb ik de eer om meteen in hoofdtabel te mogen spelen."

Helena : "Bij de mannen telt zowel de prekwalificatie als de kwalificatie drie matchen. Bij de vrouwen zijn het er telkens twee. Twee wedstrijden per dag dus, da's soms heftig. Zeker als je weet dat een match makkelijk vier à vijf uur duurt."

Hoe bereiden jullie zich voor op de wedstrijd?

Helena : "Goed eten - en dan bedoeli ik vooral genoeg koolhydraten innemen - is altijd belangrijk als sporter. Maar geen bananen! Uit ervaring heb ik geleerd dat dit te zwaar op de maag valt om goed te spelen. Voor een match eet ik dus meestal gewoon pasta. En af en toe een stukje chocolade (lacht)."

Juan : "Voldoende koolhydraten is inderdaad heel belangrijk. En eiwitten. Ik drink vooral veel water en vlak voor of tijdens de wedstrijd ook een Red Bull voor die extra boost."

Helena : "Tijdens mijn opwarming luister ik altijd naar muziek, vooral reggaeton. Mijn twee jaar in Spanje heeft z'n sporen nagelaten (lacht). Net voor de match zonder ik mij meestal even af, zodat ik mijn focus kan vinden."

Juan : "Ik ben voor de wedstrijd wel vaak nog nerveus. Maar ik vind het een fijn gevoel. Het zorgt voor extra motivatie!"

Wat is jullie doel?

Juan : "Mijn grootste doel is nu aan de top blijven. Ik probeer ook dit jaar op de eerste plaats te eindigen. Gewoon zoveel mogelijk wedstrijden winnen dus. Makkelijk, toch (lacht)?"

Helena : "Ik droom groots (lacht). Als land zou het super zijn om ooit de Top 5 te halen op een wereldkampioenschap. En ik zou persoonlijk graag zeker eens de Top 30 halen. Momenteel sta ik op nummer 84, maar dit jaar wil ik nog in de Top 60 eindigen."

Helena Wyckaert © Helena Wyckaert

Tips voor beginnende spelers die een niveau hoger willen geraken?

Juan : "Mijn belangrijkste boodschap is: geniet! Zie padel als een vorm van entertainment en als iets wat je leven wat leuker maakt. De rest volgt vanzelf."

Helena : "Beginnende spelers die graag een carrière willen opbouwen, zou ik aanraden om lessen te volgen, zodat je meteen de sport goed in de vingers krijgt. En voor de rest: veel spelen en vooral genieten!"