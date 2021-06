Wout van Aert: "Ik wil een rit winnen en de gele trui veroveren!"

Enkele centimeters waren genoeg om Belgisch Kampioen te worden in Waregem. Onze Wout van Aert schittert dus nu in de tricolore trui in het veld én op de weg. En dat in de laatste rechte lijn naar de Tour de France . Ook daar wil Wout uithalen. Ondanks een mindere voorbereiding met dank aan een blindedarmontsteking. Gelukkig veel ervaring ondertussen, met vier keer ritwinst om dat te bewijzen. Hoe Wout daar zelf op terugkijkt? En hoe die Belgische kampioenstrui aanvoelt? Lezen maar!

Als Belgisch kampioen naar de Tour de France. Hoe voelt dat?

"Heel bijzonder natuurlijk. Ik begin te beseffen dat ik een jaar lang met die trui mag rijden. Het was de vertrouwensboost die ik echt nodig had!"

Hoe gingen de laatste voorbereidingen na een fantastisch voorjaar en die blindedarmontsteking?

"Helemaal niet zoals gepland. Na de operatie en een week rust was het een lange weg terug naar een goeie conditie. Twee weken hoogtestage in Sierra Nevada gevolgd door weer twee weken in Tignes waren het alternatief voor de Criterium de Dauphiné. Op zich kon ik vrij snel volledig belasten maar het duurde wel lang voor ik een goed gevoel kreeg. Zelfs op het BK stond ik nog met veel twijfels aan de start."

Wout van Aert © Kramon

Wat zijn je ambities voor deze Tour de France?

"Een rit winnen, en als dat in het begin lukt dan hoop ik er ook de gele trui mee te veroveren. Ik hoop dat dit mogelijk is na mijn mindere voorbereiding. Verder focus ik op topresultaten in de tijdritten en wil ik nog progressie maken richting Tokio. Als ploeg gaan we weer voor geel natuurlijk, en ik zal mijn steentje proberen bijdragen."

Wat is het verschil tussen je eerste tour en nu deze?

"Het is niet meer het grote onbekende. Je weet ongeveer waar je aan toe bent en wat je kan verwachten. Door mijn ritzeges heb ik toch wat meer vertrouwen dan bij mijn debuut."

Sinds 2019 heb je al vier ritzeges in de Tour de France kunnen pakken. Tijd om even terug te blikken...

7 juli 2019 | Etappe 2 | Ploegentijdrit Brussel - Brussel

"Dit was een heel bijzonder moment. Mijn 2de tourrit ooit én we hadden een gele trui te verdedigen. Samen met Tony werd ik aangeduid als 'motor' van de ploeg, iets wat veel druk maar vooral ook veel motivatie met zich meebracht. Vanaf de start reden we als een trein door Brussel. En dat gevoel na de finish was onbeschrijfelijk. Veel intenser dan na een individuele overwinning!"

Wout van Aert - Tour de France 2019 © Kramon

15 juli 2019 | Etappe 10 | Saint-Flour - Albi

"Dit was de laatste rit voor de eerste rustdag. En ik had gelukkig nog steeds goede benen. In principe zou die rit iets voor Dylan Groenwegen geweest zijn, maar in de finale scheurde het peloton in verschillende waaiers en zo kwam ik in de positie om zelf te sprinten. Het was m'n eerste echte kans en ik pakte ze meteen, en zo kon ik net voor Viviani blijven."

Wout van Aert - Tour de France 2019 © Kramon

2 september 2020 | Etappe 5 | Gap - Privas

"Mijn eerste ritoverwinning van 2020! Ik had superbenen vorige zomer en alles was tot dan toe al heel goed gelopen. Ik kreeg tijdens die rit de vrijheid om te sprinten, want er was weinig te verliezen voor Primoz in het klassement. De aanloop naar die sprint liep lichtjes op dus het was een moeilijke sprint om te positioneren. Maar ik kon het wiel van de trein van Sunweb pakken en er net op tijd uitkomen! Weer raak bij m'n eerste kans (lacht)."

Wout van Aert - Tour de France 2020 © Kramon

4 september 2020 | Etappe 7 | Millau - Lavaur

"Dit was een zware rit. Met een putsch van BORA-hansgrohe om Sagans concurrenten voor de groene trui te lossen in het begin van de rit op een van de bergjes. In de finale kwamen er ook nog waaiers en zo gingen we met heel klein groepje naar de eindmeet. Ik was de hele dag bezig met Primoz vooraan te houden en dat leverde tijdswinst op. In de laatste kilometers maakten we dan de omschakeling en mocht ik voor de winst gaan. Weer gewonnen! En deze keer was het echt een surreëel gevoel, alsof alles wat ik probeerde ook lukte. Maar het was snel weer voetjes op de grond, want het was meteen ook m'n laatste overwinning van 2020 (lacht)."

Wout van Aert - Tour de France 2020 © Kramon