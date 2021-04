Wout van Aert: "Tijdens de sprint denk je niet na. Dan is het puur afzien."

Onderdeel van dit verhaal Wout van Aert Belgium Profiel bekijken

Wout van Aert knalde op zijn laatste training voor de Ronde van Vlaanderen weergaloos de Oude Kwaremont op. Die beelden gezien? Die dappere liefhebber die naar de kant moest om niet weggeblazen te worden door de luchtverplaatsing kan tellen als referentie. De goesting spat er vanaf. En dat doet nu al snakken naar zondag natuurlijk. Want dan is het weer tijd voor de mooiste koers van het jaar. Vorig jaar werd Wout tweede. Dit jaar wil hij alleen maar beter doen, dus dat belooft!

Via onze Instagram Stories kon je vragen stellen aan Wout. Tijd om alles te beantwoorden had hij uiteraard niet, maar hij pikte er enkele mooie uit. Lees je mee hieronder?

Hoe moeilijk is het om te switchen tussen cyclo-cross en de weg?

"Voor mij is de switch altijd een grote uitdaging, maar ik ben het ondertussen al wat gewend. Ik probeer tijdens de winter altijd genoeg basiskilometers op te bouwen zodat ik helemaal klaar ben voor het wegseizoen."

Hoe train je voor die explosieve aanvallen?

"Intervaltraining en sprints zijn het hele jaar door deel van m'n training. Voor klassiekers als de Ronde van Vlaanderen doen we wel een extra inspanning en zetten we meer in op klimmen en sprinten zodra we aan de top zijn. We proberen eigenlijk altijd zoveel mogelijk het gevoel van de echte race te simuleren."

Hoeveel uur per dag train je?

"Die vraag krijg ik heel vaak (lacht). Het hangt af van m'n trainingsschema. Mijn langste trainingen duren 7 uur, maar soms zijn ze ook korter. Zodra ik meer dan 30 uur train, kunnen we spreken van een heftige week. Dat is zo'n beetje de algemene regel."

Zodra ik meer dan 30 uur train, kunnen we spreken van een stevige week. Wout van Aert Wat is je favoriete cheat meal? "Als Belg heb ik natuurlijk maar één optie: een goed pak friet van de frituur (lacht). Ik kijk ernaar uit om dat zondag te eten!"

Wout van Aert © Kramon

Hoe gaat het met kleine Georges?

"Met Georges gaat het heel goed! Hij is nu bijna drie maanden oud. Hij eet en drinkt goed. Het is geweldig om die ervaring te delen met Sarah."

Hoe recupereer je na een training of race?

"Recupereren is een van de belangrijkste onderdelen van topsport. Het zit 'm daarbij vooral in de ervaring, denk ik. Je moet rusten op de juiste momenten, zowel mentaal als fysiek. Voor mij is voeding de belangrijkste factor. En m'n hele team focust daar eigenlijk heel sterk op. We hebben chefs bij elke race die meegaan en ervoor zorgen dat we altijd de juiste voeding en de juiste hoeveelheid calorieën binnenkrijgen zodat we op het hoogste niveau kunnen presteren."

Wat is je FTP?

"Ik ben zelf geen data freak, dus ik heb het gevraagd aan m'n trainer en die zei dat het rond 450 ligt als ik in topvorm ben."

Wat is je favoriete wedstrijd?

"Ik heb twee favoriete races op de weg: Parijs-Roubaix en de Strade Bianchi. Het is redelijk duidelijk waarom dat mijn favorieten zijn, denk ik (lacht). Het zijn leuke parcoursen en ik houd ervan om op grind en kasseien te rijden."

Geen Parijs-Roubaix in het voorjaar. Waarom koos je voor de Brabantse Pijl en de Amstel Gold Race?

"Ik ben in goede conditie nu en ben nog maar net gestart met het wegseizoen. Het zou zonde zijn om met deze benen in de zetel te blijven liggen. Daarom heb ik deze twee races aan m'n kalender toegevoegd, om zo nog twee kansen te hebben op een goed resultaat tijdens het voorjaar. En daarna rust ik even uit en kunnen we beginnen opbouwen naar de zomer."

Het zou zonde zijn om met deze benen in de zetel te blijven liggen. Wout van Aert Op welke overwinning ben je het meest trots? "Op de weg is dat sowieso Milaan-San Remo of een van mijn podiums tijdens de Tour de France. In cyclo-cross zijn dat m'n wereldtitels. Maar eigenlijk zijn al m'n overwinningen even belangrijk."

Wout van Aert / BK Tijdrijden © Sarah De Bie

Wat eet en drink je voor, tijdens en na een race?

"Tijdens een lange race zoals zondag is het belangrijk om voldoende bij te tanken. We trainen daar ook veel op. Er zit altijd een mix van koolhydraten klaar in onze flessen. Voor de wedstrijd proberen we gewoon zo goed mogelijk te hydrateren. En net na de finish drinken we altijd een kersensap en een shake met wat proteïnen om goed te recupereren. Bij tijdrijden neem ik ook nog een frisse Red Bull voor de start en zo ben ik klaar om er vanaf het startschot volledig voor te gaan!"

Wat gaat er door je heen als je aanvalt of sprint?

"Niet veel (lacht). Ik wil gewoon zo snel mogelijk over die lijn gaan en dan denk ik aan niet veel. Tijdens een aanval is het soms anders, dan denk je al aan de racesituatie die je wil creëren. Maar over het algemeen denk je niet te veel na en is het gewoon puur afzien (lacht)."

Over het algemeen denk je niet te veel na en is het gewoon puur afzien. Wout van Aert