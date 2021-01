Of Wout van Aert klaar is voor het WK? "Helemaal!"

Op zondag 31 januari 2021 verzamelen de allerbeste veldrijders ter wereld op het strand van Oostende voor het Wereldkampioenschap veldrijden . En wie zegt allerbeste veldrijders ter wereld, zegt natuurlijk ook Wout van Aert ! Pakt hij als Belgisch kampioen zijn vierde regenboogtrui in Oostende? Tussen alle voorbereidingen en trainingen door kregen we hem nog snel eens te pakken voor een interview !

Het is eindelijk zover: het wereldkampioenschap veldrijden in Oostende. Klaar voor?

"Helemaal! Deze winter haalde ik naar mijn gevoel een beter niveau dan tijdens de twee vorige. Ik heb meer kunnen crossen en dat deed me echt deugd. Het WK winnen, blijft voor mij een zeer belangrijk doel, maar ondertussen heb ik ook meer doelstellingen van dit kaliber erbij gekregen. En dat zorgt voor wat gewenning, waardoor ik er nu op een ontspannen manier naartoe kan leven. En dat is zeer aangenaam."

Wout van Aert © Kramon

Hoe lopen de voorbereidingen?

"Mijn trainer noemt de laatste week voor de wedstrijd altijd een 'kaperweek'. Ik train heel wat minder uren zodat ik helemaal fris aan de start kan staan. De focus ligt dan op intensiteit en crosstechnieken."

Hoe helpt een stage in het buitenland?

"Zo'n stage is niet alleen heel nuttig voor het wegseizoen, maar helpt ook zeker en vast in de voorbereiding voor het WK cyclocross. Dankzij het mooie weer in Spanje en de bergen die ik daar kon beklimmen, haalde ik meer rendement uit m'n trainingen. En ook rusten en eten gaat veel beter in de professionele omkadering van zo'n stage."

Je hebt flink wat power nodig om door het zand in Oostende te ploegen. Maar laat dat nu net een van je sterke punten zijn...

"Klopt! Ik denk dat dit echt een parcours is dat me heel goed gaat liggen. Bovendien werd ik in 2017 al Belgisch kampioen in Oostende. Rijden in zand vraagt heel veel kracht en vooral ook een goede techniek. En ook de hoge brug die naar het strand leidt, zal allesbepalend zijn."

Wout van Aert © Kramon

Voor wie wordt het uitkijken?

"Tom Pidcock, Mathieu van der Poel, Toon Aerts, Laurens Sweeck en Michael Vanthourenhout worden mijn grootste concurrenten. Alles geven om hen af te schudden, dus!"

Hoe denk je dat de wedstrijd zal verlopen?

"Een WK is altijd lastiger dan een gewone cross, omdat de wedstrijd meestal niet stil valt. Ik verwacht een heel snelle start, maar ook een heel lastige wedstrijd waardoor de groep waarschijnlijk snel uit elkaar zal vallen. Het strand komt al onmiddellijk na de start, dus het is belangrijk om van bij het begin aan volle kracht vooruit te gaan. Mijn beste stuk wordt het deel op het strand met waarschijnlijk nog een loopstrook."

Op het BK leek je oppermachtig. Liep alles daar zoals je had gehoopt?

"Ik leek misschien oppermachtig, maar ik voelde me zeker niet zo (lacht). De voorbereidingen voor het BK liepen iets anders dan verwacht door de geboorte van mijn zoon. Ik voelde al snel dat ik geen overschot had en dat kwam vooral in het tweede deel van de race tot uiting. Gelukkig had ik toen al een voorsprong op de rest die ik kon verdedigen. Voor het WK moet ik veel frisser aan de start komen. Ik heb sindsdien heel wat extra aandacht besteed aan explosiviteit en zandtechniek. En na mijn winst in de Zilvermeercross overheerste dan weer het 'op schema' gevoel. Die cross heeft me een mentale boost gegeven."

Wordt je fiets speciaal afgesteld voor het WK?

"Mijn positie op de fiets blijft uiteraard altijd hetzelfde, maar per cross kijken we wel naar bandenkeuze en -druk, versnellingen, wielen... De moeilijkheid bij het WK in Oostende is dat er duidelijk twee delen zijn: een deel op het strand waar je gladde banden kan gebruiken - bijna zonder profiel - en een deel in de hippodroom waar we op het gras crossen en het weer een grote invloed kan hebben."

Je switcht na dit seizoen naar Cervélo. Zal dat een groot verschil maken?

"Absoluut. Dat gaat me zeker winst opleveren, vooral dankzij het verschil in gewicht van de fiets. Bovendien ben ik ook betrokken bij de ontwikkeling van de fiets, zodat ik hem al door en door ken voordat ik ermee aan de slag ga."

Wout van Aert © Rhode van Elsen

Je hebt al drie regenboogtruien in je kast hangen. Wordt een vierde nog even speciaal?

"Zonder twijfel! Het is net omdat ik al weet hoe mooi het is om die te winnen, dat ik extra gemotiveerd ben om er nog eentje te pakken op het WK. Elke dag de regenboogstrepen mogen dragen, is voor mij eigenlijk het hoogst haalbare doel in de wielersport. Het voelt ook helemaal anders dan een grote klassieker winnen, waarbij je al snel weer focust op de overwinningen die je nog niet hebt."

Met Georges was januari sowieso al een topmaand. Valt het vaderschap wat te combineren met het seizoen?

"De geboorte van Georges was tot nu toe het mooiste moment van mijn leven. Ik ben zo dankbaar dat ik alles van dichtbij heb kunnen meemaken, en ik ben ook enorm trots op mijn vrouw Sarah. Het valt zeker te combineren. Meer zelfs, ik geloof dat het me net meer kracht en energie geeft om mijn volgende doelen achterna te gaan!"

En je tekende onlangs ook bij tot 2024 bij Jumbo-Visma, congrats!