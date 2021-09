Dit moet je weten over WRC 10

De WRC viert pas volgend jaar zijn vijftigste verjaardag maar begint het feestje nu al met WRC 10. De volgende in een al fantastische reeks dus, met onze Thierry Neuville, de 2021 World Rally Championship én een terugblik op iconische wagens en races uit een waanzinnig snelle en rijke geschiedenis. De game is vanaf 2 september verkrijgbaar voor PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One, Xbox One X, Nintendo Switch en pc.

2021

Voor we nostalgisch beginnen doen over die rijke rallygeschiedenis, voert WRC 10 natuurlijk vooral het huidige seizoen op. Dat betekent dat je alle wedstrijden van het kampioenschap kan rijden. Dus ja, ook die in Ieper! Naast de rally’s zelf tekenen ook onze Thierry Neuville en zijn collega’s present, goed voor 52 officiële WRC, WRC2, WRC3 én Junior WRC teams.

Achter het stuur en in de garage

Rally is een precisiesport, en de WRC-games slagen er perfect in om dat op een overtuigende, realistische en authentieke manier naar een game vertalen. Dat betekent wel niet dat beginners zich (letterlijk) stuk rijden op een onmogelijk steile leercurve. De game zit vol mechanismen die je helpen om met elke race beter te worden. Nieuw dit jaar is dat de speler die voor extreem realisme wil gaan, zal kicken op het nieuwe rem-, turbo- en aerodynamische systeem. Oh, en wie dat wil krijgt ook meer zeggenschap in het design van zijn wagen.

Eerbetoon aan de groten

Officieel is dit seizoen het 49ste, maar om niet tot het najaar van 2022 te moeten wachten kreeg deze game de eer om de festiviteiten bij zijn release begin september al af te trappen. Dat doet het met een soort retrospectieve modus die is opgetrokken uit 19 iconische rally’s die mee WRC-geschiedenis schreven. Denk bijvoorbeeld aan de Acropolis Rally of de Rally van San Remo. Events waaraan je zal kunnen deelnemen in al even iconische wagens zoals de Alpine Renault A110, de Audi’s and Lancia’s uit het Group B-tijdperk, de Subaru’s, Toyota’s en Mitsubishi’s die de jaren ’90 domineerden en de huidige generatie pk-monsters.

Goeie genen

Wanneer we dit schrijven is de game net uit. Te vroeg, zou je denken? Onterecht. Laten we ook niet vergeten dat er van voorganger WRC 9 nog dagelijks 200.000 stages gereden worden. Tel daar de verbeteringen van al uitstekende spelmechanismen en het feit dat de game er op de next gen consoles er nog beter uitziet bij op en yes, dan mogen we toch spreken we van het motorsport-equivalent van wat ze bij voetbal een ‘open goal’ noemen.