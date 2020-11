Bij de nieuwe Xbox Series X/S console is het nog even wachten op de eerste échte exclusives... Toch is er nu al meer dan genoeg keuze, want je kan bijna de hele 'oude' Xbox-games bibliotheek ook op je nieuwe toestel spelen! Sommige klassiekers werden speciaal voor de nieuwe consoles geoptimaliseerd, andere games kregen een straffe upgrade en verschenen speciaal in een Series X/S-editie. En wij maakten hieronder een selectie van de games die je moet geprobeerd hebben!

Forza Horizon 4

Een van de beste Xbox-exclusive racegames ooit in een gedeelde, open wereld werd geoptimaliseerd voor de nieuwe consolegeneratie. Wat dat concreet betekent? Racen in wisselende seizoenen doe je vanaf nu in glorieuze 4K en aan 60fps!

Gears 5

Met Gears 5 herstelde de grimmige, futuristische third person shooterserie z'n ietwat stagnerende reputatie dankzij een sterk verhaal, minder clichématige personages en vooral die beproefde shootermechanismen die cover- en teamwerk - en niet te vergeten: kettingzaagbajonetten - tot een kunstvorm verheffen. Deze game is nu dus geoptimaliseerd voor de Series X/S!

Sea of Thieves

Ook de charmantse MMO waarin jij samen met je collega-piraten de zeeën onveilig maakt, op legendarische schatten jaagt … of die van andere spelers afpikt, kreeg een upgrade voor Xbox Series X/S. En die is zonder twijfel de moeite waard om uit te proberen! Deze zomer nog telde Sea of Thieves trouwens 15 miljoen spelers... Competitie gegarandeerd dus!

The Touryst

Deze charmante combinatie van actie-, puzzel- en avontuurgameplay scoorde niet voor niets de ene publieksprijs na de andere. De blokkerige stijl is gebaseerd op games van het NES en SNES-tijdperk, wat van deze indie-titel misschien een vreemde eend in de bijt maakt. Alles ziet er misschien wat 'kiddy' uit, maar deze game kan ongetwijfeld spelers van alle leeftijden bekoren!

Gears Tactics

Deze turn-based tactics game - die doet denken aan XCOM, maar dan in het Gears of War-universum - is nog geen jaar oud. En dat maakt het de perfecte game om de meerwaarde te demonstreren van de nieuwe Xbox consoles op het vlak van visuele weergave, laadtijden en framerate (die trouwens supervloeiend is!). Los daarvan is Gears Tactics een verdomd verslavend en bevredigend gewelddadig tactisch feestje!

Ori and the Will of the Wisps

Nog zo’n vrij recente Xbox-titel die een geoptimaliseerde 4K make-over kreeg. Zelfs als je Ori and the Will of the Wisps op de telefoon van je grootmoeder zou moeten spelen, dan nog was het een aanrader! Het is een magische cocktail van animatie, soundtracks en ingenieuze platformmechanismen die je instant hypnotiseert - en die er steeds beter op blijft worden.

Watch Dogs: Legion

Dit is de eerste game in dit rijtje die je ook op andere consoles dan de Xbox kan spelen, maar die al van bij de launch van de consoles geoptimaliseerd is voor de Series X en S. Naar onze bescheiden mening is deze game ook met ruime voorsprong de beste Watch Dogs tot nog toe!

Dirt 5

Voor racegamers die Forza Horizon 4 al helemaal moe gespeeld zijn, of gewoonweg een sterke voorliefde hebben voor de betere off-road-beleving. Dirt 5 is een absoluut feestje, op welke console je het ook speelt! Al zorgt die 4K op de nieuwe Xbox S en X wel net voor dat tikkeltje extra...

Deze games zijn het inhalen of herspelen waard!