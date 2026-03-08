Red Bull Kart Fight се завръща в България

Надпреварата започва с три градски квалификации в София, Пловдив и Варна, които да обособят тримата най-добри пилоти в България.

Ще се проведат отворени квалификации две седмици преди главната квалификация, в които участниците над 16 години ще могат да записват най- добро време.

Квалификации:

София - София Картинг Ринг - 28.03.2026 г.

Пловдив - Картинг писта "Лаута" - 04.04.2026 г.

Варна - Картинг писта "Варна" - 26.04.2026 г.

Карай на избраната от теб писта. Подобрявай времето си. Влез в класирането за квалификацията. Най-добрите 30 времена от всяка писта се класират за градската квалификация.

Национален финал

Най-бързите 10 пилота от всяка квалификация ще се класират за големия национален финал в центъра на София на 31.05.2026 г. Там ще имат възможност да покажат уменията си на специално изградената писта и да получат съвети от Никола Цолов.

Последното издание на Red Bull Kart Fight в България е през 2018 година. Кой няма търпение да хване трофея след тази толкова дълга пауза? А дали не си точно ти?